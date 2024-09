DIRECT MotoGP – Grand Prix d’Indonésie 2024 : À la découverte des pistes d’Asie !

Plongez au coeur de l’action avec le DIRECT MotoGP du Grand Prix d’Indonésie 2024 ! Explorez les pistes palpitantes d’Asie et découvrez les défis et les enjeux de cette course emblématique. Suivez les pilotes les plus talentueux dans une compétition passionnante où vitesse, technique et stratégie se conjuguent pour offrir un spectacle inoubliable.

Ce week-end, le MotoGP pose ses valises dans l’impressionnant archipel indonésien pour la première étape asiatique de la saison. Le Grand Prix d’Indonésie, disputé sur le Pertamina Mandalika International Circuit, promet des rebondissements et une compétition acharnée. La chute récente de Pecco Bagnaia lors du dernier Grand Prix renforce le suspens autour de Jorge Martín, qui a pris une avance notable dans la course au titre. Saura-t-il exploiter cette situation favorable ?

Le spectre du passé à Mandalika

En 2023, le circuit de Mandalika a été témoin d’un tournant inattendu pour Jorge Martín. Alors qu’il dominait largement la course, une erreur fatale l’a contraint à abandonner, permettant à son rival de s’emparer de la victoire et du leadership au championnat. Ce souvenir douloureux alimente aujourd’hui la détermination de Martín qui, avec une avance de 24 points, a l’occasion de marquer de son empreinte ce Grand Prix.

Les caractéristiques techniques de Mandalika

Longueur du circuit : 4 300 m

Largeur : 15 m

Nombre de virages à gauche : 6

Nombre de virages à droite : 11

Plus longue ligne droite : 723 m

Nombre de tours : 27

Distance totale : 116,13 km

Le programme des essais et de la course

Le week-end est structuré pour offrir aux fans et aux pilotes des moments palpitants. Voici les détails des séances à ne pas manquer :

Séance Date Horaire Chaîne TV Essais libres 1 Vendredi 27 septembre 2024 04h45 – 05h30 Canal+ Sport 360 Essais Vendredi 27 septembre 2024 09h00 – 10h00 Canal+ Sport 360 Essais libres 2 Samedi 28 septembre 2024 04h10 – 04h40 Canal+ Sport 360

Comparaison avec les circuits asiatiques

Le circuit de Mandalika se distingue par ses spécificités qui influencent largement la performance des pilotes. Voici une comparaison rapide avec d’autres circuits asiatiques :

Circuit Caractéristique principale Mandalika Lignes droites courtes, nombreux virages serrés Sepang Climat chaud et humide, longues lignes droites Motegi Mix de courbes lentes et rapides, zone de freinage intense Buriram Secteurs à grande vitesse, freinages puissants Lusail Circuit éclairé, longues lignes droites Shanghai Courbes et lignes droites équilibrées

Ce Grand Prix d’Indonésie promet d’être un tournant décisif dans la saison 2024 de MotoGP. Restez connectés pour suivre en direct toutes les évolutions de cette course palpitante sur l’exigeant Pertamina Mandalika International Circuit.

