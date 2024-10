Vinci décroche un contrat majeur pour des projets d’autoroutes au Brésil !

Une fois de plus, Vinci, géant de la construction et des infrastructures, frappe fort en obtenant un contrat d’envergure pour la réalisation de projets autoroutiers au Brésil. Cette nouvelle initiative promet d’ouvrir de vastes horizons pour le développement des infrastructures routières dans ce pays d’Amérique du Sud, renforçant ainsi la position de Vinci en tant qu’acteur majeur du secteur à l’échelle internationale.

Un projet ambitieux dans l’État de São Paulo

Vinci vient de confirmer son implication dans un projet d’envergure au Brésil. La société va exploiter et moderniser un réseau autoroutier de 594 km dans l’État de São Paulo, une mission qui s’annonce cruciale pour le développement des infrastructures de transport dans cette région.

Concession de 30 ans pour Vinci

Après une victoire lors de l’appel d’offres lancé par l’Agence nationale des transports routiers du Brésil (ANTT), Vinci Highways, une filiale de Vinci Concessions, a signé un contrat important. Ce contrat, débutant au premier trimestre 2025, permet à Vinci de gérer et d’améliorer ce réseau pour une période de 30 ans. La nature précise de l’accord financier reste confidentielle.

Des travaux d’envergure prévus

Parmi les travaux prévus, Vinci entreprendra l’élargissement des voies sur plus de 300 km. De plus, des voies de service seront créées sur environ 60 km, et un reboisement couvrira une surface significative de près de 600 hectares. Ces projets de grande envergure nécessiteront des solutions innovantes et durables pour répondre aux besoins des usagers de la route.

Le Brésil : un terrain de jeu stratégique pour Vinci

Ce n’est pas la première initiative de Vinci au Brésil. En 2023, la société a acquis une concession à travers Entrevias pour deux sections autoroutières totalisant 570 km dans l’État de São Paulo. Ces sections sont également en cours de modernisation et de dédoublement. Vinci est également actif dans le secteur énergétique au Brésil, ce qui renforce encore sa présence dans le pays.

Impact sur les usagers et sur l’environnement

Amélioration de la sécurité et de la fluidité du trafic

Agrandissement des capacités routières pour soutenir le développement économique

Initiatives écologiques avec un vaste projet de reboisement

Tableau comparatif des projets Vinci au Brésil

Projets Détails Réseau São Paulo 594 km, concession de 30 ans, début trimestre 2025 Entrevias 570 km, deux sections, dédoublement et modernisation Élargissement de voies 300 km dans l’État de São Paulo Voies de service 60 km additionnels Reboisement 600 hectares Secteur énergétique Présence renforcée de Vinci Énergies

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!