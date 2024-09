Service de dépannage et de remorquage : l’incroyable succès d’une entreprise résiliente face aux défis économiques

Dans un contexte économique fluctuant, certaines entreprises se démarquent par leur capacité à affronter les défis avec résilience. Focus sur le secteur du service de dépannage et de remorquage, où l’excellence et l’adaptabilité ont permis à une entreprise d’atteindre un succès remarquable malgré les contraintes économiques.

Un secteur en pleine croissance

Les métiers du dépannage et du remorquage de véhicules en panne ou accidentés continuent de croître, malgré les obstacles économiques. Chaque jour, des conducteurs sont secourus par des dépanneuses qui remorquent les véhicules en difficulté jusqu’à un garage. Cette profession ne souffre pas de la crise, avec un volume d’affaires en hausse et 96 % de ces professionnels en CDI.

Selon l’Union des Assisteurs, les dossiers d’assistance automobile traités sont en constante augmentation, atteignant 7,8 millions en 2023 dans notre pays. Les sociétés d’autoroutes estiment à environ 425 000 le nombre d’interventions en 2023, marquant une croissance de 11 % par rapport à 2022.

Un parc automobile vieillissant

La croissance d’interventions s’explique par l’accroissement du nombre de véhicules en circulation : entre 2011 et 2023, le parc de véhicules particuliers a augmenté de 10 %. Un autre facteur est l’âge moyen du parc automobile français, qui a progressé de près de 2 ans pour atteindre désormais 10,8 ans.

Les défis de l’électrification

La profession connaît une mutation significative, principalement due à l’électrification du parc automobile. En effet, 59 % des dépanneurs interrogés estiment que cette transformation sera l’un des principaux défis dans les années à venir. Bien que correctement formés et équipés, 1 dépanneur sur 5 appréhende encore les interventions sur un véhicule électrique.

Un métier en pleine évolution

Pour rester compétitive et résiliente face aux défis économiques, l’industrie du dépannage et du remorquage mise sur l’innovation technologique et la formation continue. Les avancées dans les outils de diagnostic, ainsi que l’intégration des technologies numériques, sont des facteurs clés pour répondre aux nouvelles demandes du marché.

Perspectives d’avenir

L’avenir de cette industrie semble prometteur, notamment avec l’adaptation aux véhicules électriques et aux nouvelles normes environnementales. Les professionnels voient également de nouvelles opportunités de diversification, en proposant des services additionnels comme l’assistance pour les pannes liées à la connectivité ou aux systèmes de sécurité avancés.

Aspect Détail Volume d’affaires En forte augmentation, malgré la crise Emploi 96 % des professionnels en CDI Dossiers d’assistance 7,8 millions en 2023 Interventions autoroutes 425 000 en 2023 Évolution parc automobile +10 % entre 2011 et 2023 Âge moyen des véhicules 10,8 ans Électrification 59 % voient cela comme principal défi Apprehension VE 1 dépanneur sur 5

