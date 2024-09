L’impact des 5 étoiles au crash-test Euro NCAP sur les ventes de voitures est en déclin : explications

Dans le monde de l’automobile, l’obtention des 5 étoiles au crash-test Euro NCAP a longtemps été un gage de sécurité et de qualité pour les acheteurs de voitures. Cependant, ces dernières années, l’impact de cette notation prestigieuse sur les ventes de véhicules semble connaître un certain déclin. Il est crucial de comprendre les raisons derrière ce phénomène et d’analyser les facteurs qui influent désormais davantage sur les choix des consommateurs en matière de sécurité automobile.

Des débuts influents pour Euro NCAP

Lancé en 1997, Euro NCAP a rapidement établi des standards de sécurité stricts dans l’industrie automobile. Une bonne note de ce système de crash-test indépendant pouvait significativement influencer les ventes. Par exemple, une mauvaise note comme celle de l’Opel Sintra en 1999 a précipité la chute de ce modèle.

A contrario, des voitures comme la Renault Laguna 2, première à obtenir cinq étoiles en 2001, ont vu leurs ventes boostées par cette reconnaissance en matière de sécurité.

Progrès notables dans la sécurité passive

Les avancées technologiques en matière de sécurité passive ont radicalement transformé le paysage automobile. Dans les années 1990, les véhicules étaient souvent des “tombeaux roulants”. Aujourd’hui, même les voitures économiques présentent des niveaux de sécurité avancés.

Ces progrès se reflètent dans les résultats de crash-tests de modèles récents comme la Dacia Sandero, qui, bien qu’obtenant deux étoiles en 2021, affiche des niveaux de protection relativement élevés pour les occupants.

Évolution des critères de notation

Euro NCAP a élargi ses critères pour inclure la sécurité active, en plus de la sécurité passive. Cette démarche a conduit à l’ajout d’aides à la conduite (ADAS) comme l’alerte de franchissement de ligne ou l’aide au maintien dans la voie, souvent critiquées pour être plus gênantes qu’utiles.

Par exemple, la Dacia Sandero a été sanctionnée dans ce domaine, ce qui a contribué à sa note inférieure malgré ses bons résultats en sécurité passive.

La norme GSR 2 et ses répercussions

Depuis juillet 2023, la norme GSR 2 impose certaines aides à la conduite sur tous les véhicules neufs. Cette réglementation empiète sur le domaine d’Euro NCAP, rendant certaines de ses évaluations redondantes.

Ce changement réglementaire contraint désormais les constructeurs à intégrer des dispositifs électroniques, augmentant les coûts et alignant de plus en plus la régulation sur les critères d’Euro NCAP.

L’importance relative des notes de sécurité pour les consommateurs

Les consommateurs semblent aujourd’hui moins influencés par les notes Euro NCAP qu’au début. La Dacia Sandero, bien qu’ayant reçu seulement deux étoiles, connaît un succès commercial grâce à son rapport qualité-prix attractif.

Les acheteurs privilégient désormais d’autres critères comme le prix, le design ou les fonctionnalités technologiques, réduisant ainsi l’impact des évaluations Euro NCAP.

Voiture Stars Euro NCAP Impact sur les ventes Opel Sintra 2 étoiles Baisse significative Renault Laguna 2 5 étoiles Augmentation initiale puis baisse Dacia Sandero 2 étoiles Succès commercial Renault Clio 4-5 étoiles Ventes stables Volvo XC60 5 étoiles Ventes stables Nissan Leaf 5 étoiles Augmentation des ventes Tesla Model 3 5 étoiles Augmentation des ventes

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

