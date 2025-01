Les avantages du nouveau partenariat entre Renault et Canal+ : ce que vous devez savoir

Dans le monde en constante évolution de l’industrie automobile et des médias, les partenariats stratégiques jouent un rôle crucial pour offrir aux consommateurs une expérience enrichie et diversifiée. C’est dans ce contexte que le récent partenariat entre Renault et Canal+ a vu le jour, offrant ainsi de nouvelles perspectives et avantages aux passionnés d’automobile et de divertissement audiovisuel. Découvrons ensemble les coulisses de cette alliance prometteuse et les bénéfices qu’elle promet d’apporter à un public avide d’innovation et de contenu de qualité.

Accessibilité des Programmes Canal+ au Volant

Avec le nouveau partenariat entre Renault et Canal+, les abonnés de la chaîne cryptée bénéficient désormais de l’intégration directe de leur application dans le système OpenR Link de leur véhicule. Disponibles dès le 4 octobre en France, Suisse et Pologne, les programmes de Canal+ peuvent être emportés partout, offrant une expérience de mobilité enrichie.

Une Révolution pour les Moments de Recharge

Lors des moments de recharge d’un véhicule plug-in ou full électrique, les utilisateurs pourront accéder au fameux mode Expert de Canal+, transformant une attente en une opportunité de divertissement. La campagne publicitaire “Attente is the new cool” illustre parfaitement cette nouvelle possibilité avec la Renault 5 E-Tech électrique.

Campagne Promotionnelle Originale

Pour soutenir ce partenariat, deux spots publicitaires innovants ont été créés, mettant en scène des scénarios d’attente dans la Renault 5 E-Tech électrique. Diffusés sur l’ensemble des chaînes du Groupe Canal+ et disponibles sur l’application Canal+, ils soulignent l’importance de ce partenariat pour enrichir l’expérience utilisateur.

Avantage Description Accès aux Programmes Canal+ Application intégrée dans OpenR Link pour les abonnés de Canal+. Disponibilité Multinationale Disponible en France, Suisse, et Pologne. Mode Expert Contenu supplémentaire accessible durant la recharge des véhicules électriques. Campagne Publicitaire Spots “Attente is the new cool” diffusés pour promouvoir l’intégration. Divertissement Enrichi Transforme les temps d’attente en moments ludiques et innovants.

En alliant l’innovation technologique à une offre de divertissement riche, ce partenariat entre Renault et Canal+ vise à transformer la manière dont nous vivons la mobilité et à proposer des fonctionnalités inédites pour une meilleure expérience utilisateur.

