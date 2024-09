En 2027, un malus pouvant atteindre 90 000 € : révélations sur le futur barème

Dans un avenir proche, les automobilistes pourraient faire face à une toute nouvelle réalité fiscale en matière d’écologie. En effet, des informations récentes laissent entendre qu’un malus pouvant atteindre jusqu’à 90 000 € pourrait être mis en place d’ici à 2027. Cette révélation sur le futur barème des bonus-malus automobile suscite des interrogations et des réactions dans le monde de l’automobile et de la mobilité.

Le gouvernement se prépare à durcir de manière significative le barème du malus écologique dans les années à venir. Les modifications attendues concernent à la fois le seuil de déclenchement et le plafond du malus, avec des implications majeures pour l’industrie automobile et les acheteurs de véhicules neufs.

Des seuils de déclenchement de plus en plus bas

Actuellement fixé à 118 g/km de CO2, le seuil de déclenchement du malus pourrait être abaissé progressivement. En 2025, ce seuil devrait passer à 113 g/km, avant d’atteindre 106 g/km en 2026 et finalement 99 g/km en 2027. Ces ajustements rendront un nombre croissant de véhicules compacts et citadins éligibles au malus.

Un plafond de malus en constante augmentation

Le plafond du malus, qui est aujourd’hui de 60 000 €, devrait également subir une augmentation annuelle de 10 000 €, pour atteindre un montant impressionnant de 90 000 € en 2027. Cette hausse vise à accroître les recettes fiscales dans un contexte de réduction de la dette publique, mais elle pourrait aussi pousser les constructeurs à ajuster leur stratégie de tarification.

Impacts sur les véhicules populaires et les constructeurs

Le durcissement du malus ne concernera pas uniquement les modèles de luxe. Les voitures populaires comme certaines Dacia ou Citroën pourraient aussi être affectées. En réponse à ces nouvelles taxes, les constructeurs pourraient être incités à baisser les prix de leurs véhicules électriques, qui joueront un rôle crucial pour atteindre les nouvelles normes CO2 fixées par l’Europe.

L’avenir des véhicules électriques

Avec ce nouveau barème, les véhicules électriques seront plus que jamais au centre des préoccupations des constructeurs. Pour éviter le malus, les marques devront innover et s’adapter, rendant les voitures électriques plus attractives tant au niveau du prix que des performances.

Année Seuil de déclenchement du malus (g/km de CO2) Plafond du malus (€) 2024 118 60 000 2025 113 70 000 2026 106 80 000 2027 99 90 000

