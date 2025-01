En 2024, ce carburant subit une baisse encore plus marquée que celle du diesel en France

En 2024, une tendance surprenante se dégage dans le secteur des carburants en France : une baisse significative, et même plus marquée que celle observée pour le diesel, a impacté un carburant en particulier. Cette évolution suscite l’intérêt et l’interrogation des acteurs du marché ainsi que des consommateurs.

Une année difficile pour le superéthanol E85

En 2024, le marché des carburants en France révèle des surprises inattendues, avec le superéthanol E85 subissant une diminution des ventes plus prononcée que celle du diesel. Alors que le gazole a vu ses ventes réduire de 27,2 %, le superéthanol E85 a subi une chute spectaculaire de 34 %.

L’impact de la stratégie des constructeurs automobiles

Cette baisse du superéthanol E85 s’explique en grande partie par les changements stratégiques opérés par certains constructeurs automobiles. Le cas de Ford est notable, la marque ayant décidé de ne plus proposer la version Flexifuel de son petit SUV Puma en 2024, entraînant une baisse significative des ventes.

Conséquences pour le marché et les usagers

Cette diminution a une répercussion directe sur la part de marché du superéthanol E85, qui ne représente plus que 1,5 % des immatriculations en France. Pour les consommateurs, le choix limité de véhicules compatibles peut signifier un retour vers des options traditionnelles telles que l’essence ou le diesel.

Le rôle des incitations économiques

Bien que le superéthanol E85 soit un carburant abordable à la pompe, les incitations économiques ne semblent plus suffire à encourager son adoption. La réduction des aides régionales pour les conversions de véhicules à l’E85 complique davantage la situation.

Avenir incertain pour le superéthanol E85 en France

Avec des ventes en baisse et un soutien limité des constructeurs automobiles, le futur du superéthanol E85 en France reste incertain. Les volumes symboliques enregistrés par les marques telles que Jaguar-Land Rover pourraient réduire encore davantage l’attrait de ce carburant.

Tableau comparatif des ventes de véhicules Flexifuel en 2024 :

Modèle Ventes 2024 Ford Puma 11 148 Ford Kuga 9 310 Ford Focus 3 699 Ford Fiesta 1 533 Range Rover Evoque 156 Land Rover Discovery Sport 67 Jaguar E-Pace 41

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!