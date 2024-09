Plongez au cœur de l’histoire captivante de la vente aux enchères de la collection exceptionnelle d’André Trigano chez Artcurial, un événement d’exception qui réunit des trésors automobiles rares et emblématiques. Découvrez l’univers fascinant de cet amateur passionné et l’opportunité unique d’acquérir des pièces uniques chargées d’histoire et d’émotions.

La vente aux enchères de la collection d’André Trigano avec Artcurial

Le 27 octobre 2024, Artcurial accueillera une vente aux enchères exceptionnelle dédiée à la collection du remarquable entrepreneur et homme politique André Trigano. Ces enchères, intitulées “Automobiles sur les Champs”, présenteront une quarantaine de véhicules soigneusement réunis au fil des décennies.

Une passion de longue date pour les voitures de collection

La collection d’André Trigano a débuté dans les années 1960, mettant à l’honneur principalement des modèles Citroën. Artcurial avait déjà organisé une première vente de cette collection en septembre 2020, où 170 véhicules furent cédés. Cette nouvelle session se veut un hommage à l’homme qui a marqué l’histoire du camping et de l’automobile en France, décédé le 6 mai 2024 à l’âge de 95 ans.

Les joyaux de la collection

Parmi les véhicules proposés lors de la vente, plusieurs voitures emblématiques seront présentées, représentant les modèles phares que chérissait André Trigano. Voici quelques-uns des joyaux de cette collection :

Citroën 2CV AZ de 1960 (estimation 8 000 à 12 000 €)

(estimation 8 000 à 12 000 €) Renault Floride (R1092) avec Hard-Top de 1961 (estimation 8 000 à 12 000 €, sans réserve)

(estimation 8 000 à 12 000 €, sans réserve) Willys Overland Motors-Jeep MB de 1945 (estimation 10 000 à 15 000 €, sans réserve)

Des youngtimers en vedette

Cette vente mettra principalement en lumière des youngtimers, ces véhicules des années 70 à 90 qui suscitent un regain d’intérêt. L’accent sera également mis sur des modèles rares et historiques ayant marqué la vie de l’entrepreneur.

Exposition publique à Mazères

Avant la vente parisienne, une exposition publique se déroulera dans la propriété de Trigano à Mazères, en Ariège, les 12 et 13 octobre 2024. Ce sera une opportunité unique pour les amateurs et les collectionneurs de découvrir ces œuvres d’art automobilistiques dans leur cadre d’origine, et d’apprécier de près la passion et le soin apporté par Trigano à sa collection.

Tableau comparatif des véhicules significatifs de la vente

Modèle Estimation Année Citroën 2CV AZ 8 000 à 12 000 € 1960 Renault Floride (R1092) avec Hard-Top 8 000 à 12 000 € 1961 Willys Overland Motors-Jeep MB 10 000 à 15 000 € 1945 Peugeot 205 GTI 6 000 à 9 000 € 1987 BMW 3.0 CSL 80 000 à 100 000 € 1973 Porsche 911 Carrera 70 000 à 90 000 € 1985 Fiat 500 L 5 000 à 7 000 € 1968 Alfa Romeo GTV6 15 000 à 20 000 € 1981

