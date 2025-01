Volkswagen en pleine tourmente : La production de la Golf transférée hors d’Europe

Dans un contexte de profonde réorganisation, Volkswagen annonce le transfert de la production emblématique de la Golf hors d’Europe, suscitant des remous au sein de l’industrie automobile. Ce changement stratégique soulève des interrogations sur l’avenir de la marque et sur les implications pour les travailleurs européens.

Un symbole en perte de vitesse

Depuis 1974, la Volkswagen Golf a incarné la modernité et l’innovation pour le constructeur allemand, prenant le relais de la légendaire Coccinelle. Avec plus de 34 millions d’unités produites, elle représente un véritable emblème automobile en Europe. Cependant, ces dernières années, son succès s’est estompé, ébranlé par la montée des modèles concurrents et les changements des habitudes de consommation.

Délocalisation stratégique de la production

Face à la pression des difficultés financières, Volkswagen a opté pour une stratégie radicale : la délocalisation. À partir de 2027, la production de la Golf quittera son berceau historique de Wolfsburg en Allemagne pour s’installer à Puebla, au Mexique. Ce choix de déplacement s’inscrit dans une volonté de recentrer les usines européennes sur l’assemblage des véhicules électriques, répondant ainsi aux enjeux environnementaux et aux nouvelles réglementations.

Prolongation de la Golf 8

Malgré la transition vers l’électrique, la Golf 8 poursuivra sa carrière jusqu’en 2030. Restylée en 2024, elle continue d’occuper une place importante dans le catalogue de Volkswagen. Confrontés à un marché en transformation, les constructeurs automobiles prolongent la vie de modèles thermiques qui ont fait leurs preuves, notamment pour satisfaire une clientèle traditionnelle encore attachée aux moteurs à combustion.

Production mondiale : Une réorganisation nécessaire

La délocalisation de la production de la Golf s’inscrit dans un mouvement plus vaste de réorganisation mondiale des activités industrielles de Volkswagen. D’autres modèles emblématiques, tels que la Polo, voient également leur production migrer vers de nouvelles régions, comme l’Afrique du Sud, pour rationaliser les coûts et répondre aux nouvelles priorités stratégiques.

Caractéristique Avant 2027 Après 2027 Lieu de production de la Golf Wolfsburg, Allemagne Puebla, Mexique Focus des usines européennes Modèles thermiques Véhicules électriques Production de la Polo Pampelune, Espagne Kariega, Afrique du Sud Continuité de la Golf Mk8 Jusqu’en 2030 Restylage prévu en 2024 Nombre total de Golf produites 34 millions –

Antoine Blondain, diplômé de l'Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd'hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.

