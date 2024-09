Top 10 des voitures citadines électriques à acquérir en 2024

Vous cherchez à investir dans une voiture citadine électrique en 2024 ? Découvrez notre sélection des 10 modèles incontournables qui allient performances, autonomie et praticité pour vous accompagner en ville.

En 2024, le choix de voitures citadines électriques est plus vaste que jamais. Grâce à l’innovation constante et les progrès technologiques, les citadines électriques offrent des options variées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque conducteur urbain. Voici notre sélection des meilleures options disponibles cette année.

Les citadines de Stellantis : diversité et performance

Le groupe Stellantis, avec ses 14 marques, propose une large gamme de citadines électriques. Parmi les modèles phares, on retrouve la Peugeot E-208, l’Opel Corsa e, et la récente Lancia Ypsilon. Construites sur l’architecture e-CMP, ces citadines offrent des batteries entre 50 et 54 kWh et des puissances variant de 136 à 156 chevaux. Un ajout notable est la Fiat 500 électrique, qui se décline en deux versions de batteries et de motorisations, parfaitement adaptées aux besoins urbains.

La Citroën ë-C3 et la Leapmotor T03 sont d’autres options de Stellantis, la première misant sur un tarif attractif et la seconde sur une production désormais européenne.

Renault : entre tradition et innovation

Renault marque l’année avec la fin de la célèbre Zoé et l’arrivée attendue de la nouvelle Renault 5 électrique. Cette dernière propose des batteries de 52 kWh pour 150 ch, avec d’autres options à venir. De plus, la marque prépare le lancement de la Renault 4 électrique, un modèle qui pourrait presque être classé parmi les petits SUV.

Ne négligeons pas la Dacia Spring, la voiture électrique la moins chère du marché, qui subit un restylage significatif en 2024 tout en maintenant son avantage tarifaire.

Mini : l’élégance et la performance

Pour ceux qui recherchent un mix parfait entre chic et performance, la Mini Cooper Electric est incontournable. Offrant des batteries de 40,7 kWh et 54,2 kWh pour des puissances de 184 et 218 ch respectivement, cette citadine se distingue par ses prestations haut de gamme et ses tarifs conséquents.

Comparatif des voitures citées

Modèle Capacité de batterie (kWh) Puissance (ch) Prix de départ avant bonus (€) Peugeot E-208 50 136 Non spécifié Opel Corsa e 54 156 Non spécifié Lancia Ypsilon 50 136 Non spécifié Fiat 500 électrique 23,8/42 95/118 30 400/34 000 Citroën ë-C3 44 113 23 300 Leapmotor T03 41,3 109 Non spécifié Renault 5 électrique 52 150 Non spécifié Dacia Spring 26,8 65 18 900 Renault 4 électrique Non spécifié Non spécifié Non spécifié Mini Cooper Electric 40,7/54,2 184/218 34 000/38 000

En 2024, les constructeurs automobiles continuent de rivaliser d’ingéniosité pour proposer des voitures citadines électriques à la fois performantes et adaptées à la vie urbaine. Il est donc essentiel de considérer vos besoins personnels en termes de autonomie, puissance et budget pour faire le meilleur choix.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Lire aussi L'essor des voitures sans permis : une marque française rivalise avec la Citroën Ami Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!