Essai de la Renault 5 Électrique 2024 : découvrez notre retour d’expérience au volant de la nouvelle icône des citadines électrifiées !

Au cœur de la révolution électrique automobile, la Renault 5 Électrique 2024 se démarque comme une nouvelle icône des citadines électrifiées. Notre essai au volant de ce véhicule emblématique nous a permis de découvrir un condensé de technologie et de style. Plongez dans notre retour d’expérience pour en apprendre davantage sur cette voiture qui redéfinit les codes de la conduite urbaine.

Un Look Rétro, une Technologie Moderne

La Renault 5 Électrique 2024 est destinée à séduire les amateurs d’automobile avec son design classique revisité. Cette citadine allie parfaitement des éléments esthétiques rétro et une technologie ultramoderne. Sa carrosserie de 3,92 m de long est compacte mais dynamique, parfaite pour les trajets en ville.

À l’intérieur, l’habillage cannelé et les sièges inspirés des modèles historiques de Renault, combinés à des équipements modernes comme un compteur digital de 10 pouces et un écran tactile réactif, créent une expérience de conduite plaisante et fonctionnelle.

Une Conduite Énergisante

L’expérience au volant de cette R5 Électrique révèle une conduite engageante. Le moteur de 150 ch offre une performance convaincante avec un 0 à 100 km/h abattu en 8 secondes, tandis que la direction précise invite à l’amusement sur les routes sinueuses. Le comportement routier est enjoué grâce au châssis équilibré et un essieu arrière sophistiqué, inspiré de la Megane E-Tech.

Un mode Sport est accessible pour ceux qui souhaitent une accélération plus vive, avec la possibilité de ressentir quelques effets de couple dans la direction.

Entre Agilité et Confort

La Renault 5 Électrique démontre une agilité satisfaisante sur les routes urbaines. Grâce à ses voies élargies et à un empattement modérément court, elle négocie bien les virages tout en offrant un confort appréciable. Si le véhicule peut se montrer ferme, il n’en demeure pas moins qu’il absorbe efficacement les imperfections de la route lors des trajets à vitesse modérée à élevée.

Habitabilité et Praticité

Concernant l’espace intérieur, bien que l’avant soit suffisamment spacieux, l’arrière reste plus adapté aux enfants ou à des adultes de petite taille. Le coffre de 326 dm3 est fonctionnel bien qu’un peu limité pour de gros chargements. Cependant, de nombreux espaces de rangement facilitent le quotidien.

Innovations et Durabilité

La technologie embarquée inclut une pompe à chaleur qui optimise l’autonomie en conditions froides, complétée par un chargeur bidirectionnel permettant d’alimenter de petits appareils électriques. Une autonomie de 410 km en cycle WLTP est promise grâce à la batterie de 52 kWh. Les options de recharge sont bien pensées, permettant une flexibilité appréciée pour les utilisateurs réguliers.

Un Fabrication Française

Le modèle 2024 de la R5 Électrique est fortement ancrée dans le paysage industriel français. Elle est assemblée à Douai, avec une batterie produite à Ruitz et un moteur fabriqué à Cléon, renforçant ainsi son attrait pour ceux qui prônent le made in France.

Caractéristiques Renault 5 Électrique 2024 Performance 150 ch, 0-100 km/h en 8 sec Autonomie 410 km (cycle WLTP) Dimensions Longueur: 3,92 m Batterie 52 kWh (recharge bidirectionnelle) Fabrication Douai, France Prix de base À partir de 30 000 € Design intérieur Rétro avec équipements modernes Technologie Pompe à chaleur, écran tactile, compteur digital Options de conduite Mode Sport disponible Environnement Fabrication écoresponsable

