Tout savoir sur le Dacia Bigster : tarifs, équipements et disponibilité de ce SUV familial

Le Dacia Bigster, un SUV familial, suscite l’intérêt avec ses tarifs attractifs, ses équipements complets et sa disponibilité sur le marché. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur ce véhicule polyvalent qui promet confort et praticité pour toute la famille.

Le Nouveau SUV Dacia Bigster

Dévoilé à la fin de 2024, le Dacia Bigster est un nouveau modèle de SUV familial désormais disponible à la commande. Ce véhicule marque une étape importante pour la marque roumaine en se positionnant au-delà des segments économiques, s’ouvrant ainsi à une clientèle recherchant un peu plus de confort et de sophistication.

Des Tarifs Compétitifs mais Évolutifs

Historiquement, Dacia s’est distinguée par ses véhicules à bas prix, comme la Logan et la Sandero. Le Bigster poursuit cette tradition de prix attractifs, mais les coûts grimpent pour ce SUV familial plus grand et mieux équipé.

Le modèle d’entrée de gamme, le Bigster Essential, commence à partir de 24 990 euros. Ce tarif est effectivement plus élevé que celui de son petit frère, le Duster, mais parfaitement justifié par une motorisation plus puissante avec un 3-cylindres de 140 ch.

Équipements : Une Gamme Bien Fournie

Pour sa finition Essential, le Dacia Bigster propose déjà une large gamme d’équipements standards : jantes en alliage de 17 pouces, écran multimédia 10,1 pouces, caméra de recul, et bien d’autres. Cette finition de base est accompagnée de plusieurs autres niveaux offrant diverses personnalisations.

Essential : Débute à 24 990 €, comprend des fonctionnalités comme la climatisation manuelle et un système ABS.

Expression : À partir de 26 500 €, offre la climatisation automatique et des fonctionnalités de sécurité avancées.

Extreme & Journey : Ces finitions sont disponibles à partir de 28 300 €, l’une plus axée sur l’outdoor tandis que l’autre recherche le chic.

Motorisations Disponibles

Le Dacia Bigster ne fait pas de compromis sur la performance avec des moteurs allant du TCe 140, ECO-G 140, au TCe 130 4×4, jusqu’au moteur Hybrid 155. La version hybride, qui démarre à partir de 29 700 €, est particulièrement prisée pour son efficacité énergétique.

Disponibilité et Livraisons

Les commandes sont effectivement ouvertes depuis le début de l’année 2024, les premières livraisons sont attendues dès le printemps 2024, permettant ainsi aux passionnés de profiter rapidement de leur nouveau véhicule.

Finition Prix de Départ Cylindrée Point Fort Essential 24 990 € 1.2 Turbo Économique Expression 26 500 € 1.2 Turbo Confort Équipé Extreme 28 300 € 1.2 Turbo Outdoor Journey 28 300 € 1.2 Turbo Chic Expression Hybrid 29 700 € 1.8 Hybride Éco-responsable Extreme 4×4 31 100 € 1.2 Turbo Aventurier Journey Hybrid 31 700 € 1.8 Hybride Luxueux

