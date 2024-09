Stellantis au Mondial 2024 : Découvrez les dernières innovations de Citroën, Peugeot, Alfa Romeo et Leapmotors

Le Mondial de l’Automobile 2024 s’annonce comme un événement incontournable pour les passionnés d’automobile. Stellantis, le géant de l’industrie automobile, y présentera les dernières innovations de ses marques emblématiques : Citroën, Peugeot, Alfa Romeo et Leapmotors. Ces constructeurs promettent des surprises et des avancées technologiques qui ne manqueront pas de captiver l’attention des visiteurs. Plongez dans un univers de créativité et de performance où l’excellence se conjugue au futur.

Le groupe Stellantis, qui réunit plusieurs grandes marques automobiles, ne manquera pas le rendez-vous du Mondial de Paris 2024. En dépit d’une sélection restreinte de marques représentées, les stands de Citroën, Peugeot, Alfa Romeo et Leapmotors promettent de dévoiler des innovations qui enflammeront les amateurs d’automobile.

Le renouveau de Citroën

À l’occasion du Mondial 2024, Citroën dévoilera plusieurs nouveautés. La nouvelle Citroën C3 sera l’une des principales attractions, accompagnée par le C3 Aircross, un SUV compact qui attire déjà beaucoup d’attention. De plus, Citroën a prévu de marquer les esprits avec l’Ami Tower, une version spéciale de son quadricycle populaire Ami, célébrant quatre ans de succès. Le stand Citroën sera aussi l’occasion de découvrir le “studio Citroën”, un partenariat avec Youtube pour des interviews et podcasts exclusifs.

Peugeot passe à l’électrique

Chez Peugeot, l’accent sera mis sur les voitures électriques. La grande nouveauté sera sans conteste la e-408, une berline-crossover 100 % électrique. Les visiteurs pourront également découvrir la troisième génération du Peugeot 5008, ainsi que le nouveau 3008. Un autre point fort sera le concept Inception, qui présente les lignes directrices futures de la marque, intégrant notamment un volant Hypersquare révolutionnaire.

Les ambitions d’Alfa Romeo

Alfa Romeo ne sera pas en reste avec plusieurs premières nationales et mondiales. Le petit SUV Junior fera ses débuts en version Veloce de 280 ch, tandis que la variant hybride quatre roues motrices Ibrida sera dévoilée en avant-première mondiale. Une grande inconnue reste la nature exacte des “nouvelles fonctionnalités” du Tonale 2025 que le constructeur présente également en première mondiale. Les passionnés de sports automobiles auront aussi la chance d’admirer l’édition limitée de la Giulia Quadrifoglio Supersport et la rarissime 33 Stradale, produite à seulement 33 exemplaires.

Leapmotors se lance en Europe

En partenariat avec Stellantis, Leapmotors fera son entrée sur le marché européen. Ce constructeur chinois présentera deux modèles 100 % électriques : la citadine T03, concurrente directe de la Dacia Spring, et le SUV familial C10, qui rivalise avec le Tesla Model Y. Le Mondial de Paris 2024 permettra à Leapmotors de se faire connaître auprès du public européen. Les prix agressifs de ces modèles devraient attirer l’attention des visiteurs et des concurrents.

Marque Nouvellement présenté Citroën C3, C3 Aircross, Ami Tower Peugeot e-408, 5008, 3008, Concept Inception Alfa Romeo Junior Veloce, Junior Ibrida, Tonale 2025, Giulia Quadrifoglio Supersport, 33 Stradale Leapmotors T03, C10

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!