Essai du Nouveau Mitsubishi Outlander : Que vaut le retour du leader des SUV hybrides ?

Le Nouveau Mitsubishi Outlander : Retour en force du leader des SUV hybrides

Annoncé depuis longtemps et enfin arrivé sur le marché européen, le nouveau Mitsubishi Outlander de quatrième génération suscite déjà beaucoup d’enthousiasme. Mais qu’est-ce qui rend ce SUV hybride si unique sur un segment de plus en plus concurrentiel?

Un design revisité avec une touche de modernité

Côté extérieur, le Mitsubishi Outlander affiche un design audacieux mêlant robustesse et élégance. Ses lignes ont été affinées, et ses dimensions imposantes (4,72 mètres de long) lui confèrent une présence indéniable sur la route. La nouvelle version renvoie directement aux standards des SUV contemporains tout en conservant des éléments distinctifs propres à la marque.

Une ambiance intérieure éblouissante

À l’intérieur, c’est un tout nouvel environnement qui s’offre aux occupants. Le mobilier épuré et les matériaux de haute qualité évoquent un univers premium rappelant celui de Mazda. Avec une instrumentation numérique sophistiquée, comprenant une dalle de 12,3 pouces devant le conducteur et un écran tactile de la même taille au sommet de la console centrale, le conducteur se trouve dans un véritable cockpit digital.

Performance et efficacité au rendez-vous

Sous le capot, le Mitsubishi Outlander ne déçoit pas avec une motorisation hybride rechargeable impressionnante. Le système combine un moteur thermique de 2,3 litres offrant 136 ch avec deux moteurs électriques. La puissance totale atteint 302 ch, une performance qui rivalise avec la plupart des SUV hybrides du marché. De plus, l’Outlander peut parcourir jusqu’à 86 km en mode tout électrique, de quoi ravir les amateurs de mobilité durable.

Une conduite polyvalente grâce à 7 modes de conduite

Le SUV offre également une transmission intégrale S-AWC configurable selon sept modes de conduite différents. Que ce soit pour une utilisation sur route pavée, gravier, neige ou boue, l’Outlander s’adapte en toute circonstance. Les modes disponibles incluent Normal, Asphalte, Gravel, Neige, Boue, Eco et Puissance, chaque mode répondant à des besoins spécifiques pour optimiser la performance et l’efficacité énergétique.

Un espace et une modularité exemplaires

Avec un volume de coffre variant de 495 à 1 422 litres, l’Outlander offre un espace généreux. La modularité est également au rendez-vous grâce aux dossiers de banquette arrière fractionnables selon un découpage 40/20/40, permettant de transporter des objets encombrants tout en maintenant des sièges disponibles pour les passagers.

Design Extérieur Robustesse et élégance avec des dimensions imposantes Habitacle Instrumentation numérique de 12,3 pouces, matériaux haut de gamme Motorisation Hybride rechargeable, 302 ch Autonomie Électrique Jusqu’à 86 km en mode tout électrique Modes de Conduite 7 modes incluant Normal, Asphalte, Gravel, Neige, Boue, Eco et Puissance Volume de Coffre 495 à 1 422 litres Transmissions Intégrale S-AWC configurable

