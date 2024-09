À la une du Salon VDL 2024 : plongez dans l’univers du nouveau Pilote 720 U et son spacieux espace de vie familial !

Bienvenue au Salon VDL 2024, où l’innovation et le confort familial se rencontrent ! Découvrez en exclusivité le tout nouveau Pilote 720 U, véritable condensé de modernité et d’espace pour toute la famille. Embarquez pour une immersion au cœur d’un univers où le bien-être et la convivialité se conjuguent harmonieusement.

À la découverte du Pilote 720 U au Salon VDL 2024

Le Salon du Véhicule de Loisirs de 2024, organisé au parc des Expositions Paris-Nord à Villepinte, a été l’occasion idéale pour découvrir en avant-première le tout nouveau Pilote 720 U. Ce camping-car fait partie de la collection 2025 et remplace le modèle P696U. Des innovations et des améliorations significatives ont été apportées pour améliorer le confort et la sécurité.

Un modèle au confort amélioré

Le Pilote 720 U propose une solution complète avec deux options de packs : le ‘Start Pack’ et le ‘Grand Confort’. Le ‘Start Pack’, à un tarif additionnel de 5 200 €, inclut divers accessoires comme une batterie AGM de 95Ah, un panneau solaire 100W monocristalin PERC, un autoradio Pioneer de 7 pouces avec DAB, Apple Car Play et Android Auto, ainsi qu’une caméra de recul.

Pour ceux recherchant encore plus de confort, le pack ‘Grand Confort’ inclut des commodités telles que le réservoir d’eaux usées hors-gel, un éclairage en soute, et même une douchette eau froide/chaude dans la soute. L’option jantes en alliage de 16 pouces et divers équipements supplémentaires viennent compléter l’offre pour un coût supplémentaire de 1 000 €.

Un espace de vie repensé

Le Pilote 720 U se distingue par son espace de vie généreux. Avec une longueur totale de 7,25 m et une largeur de 2,30 m, ce véhicule offre un vaste salon en U situé à l’arrière de la cellule habitable. Ce salon est agrémenté de trois baies vitrées panoramiques, offrant une luminosité exceptionnelle et une vue imprenable sur l’extérieur.

Une attention particulière a été portée à la fonctionnalité avec un lit escamotable de 160 x 200 cm qui peut être abaissé électriquement au-dessus du salon. Un second lit peut être créé en abaissant la table du salon, faisant de ce modèle une solution idéale pour les familles.

Rangements intelligents et multifonctions

Le camping-car est également équipé d’une soute spacieuse accessible de l’intérieur et de l’extérieur. Un meuble multifonction à l’entrée permet non seulement de s’asseoir pour se déchausser, mais également de ranger les chaussures.

Le cabinet de toilette, semblable à une suite parentale, comprend un bac de douche, un WC et un lavabo. Le dressing est judicieusement situé dans la continuité du poste de conduite, séparé par un rideau pour plus d’intimité.

Comparatif des options majeures

Équipement Détails Coût Additionnel Start Pack Batterie AGM 95Ah, panneau solaire 100W, autoradio Pioneer 7 pouces, caméra de recul 5 200 € Grand Confort Réservoir d’eaux usées hors-gel, éclairage en soute, douchette eau chaude/froide 1 000 € Jantes en alliage 16 pouces Volant en cuir, aérateurs de planche de bord gris 1 000 € Soute multifonction Accessible de l’intérieur et de l’extérieur Inclus Lit escamotable 160 x 200 cm, abaissement électrique Inclus Salon en U Spacieux, avec baies vitrées panoramiques Inclus

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!