Porsche décroche la pole position devant Cadillac lors de l’Hyperpole des 24 Heures du Mans 2024 !

Tenez-vous bien, amateurs de vitesse et de frissons mécaniques, car Porsche vient de frapper un grand coup sur le mythique circuit des 24 Heures du Mans 2024 ! Dans une séance d’Hyperpole électrisante, la marque allemande a démontré pourquoi son héritage en course n’est pas prêt de s’estomper, en décrochant la pole position, laissant derrière elle le rugissement des moteurs Cadillac. Préparez-vous à vivre une course palpitante, où technologie et tradition se meet pour une confrontation épique sur l’asphalte légendaire du Mans. Accrochez vos ceintures, l’aventure ne fait que commencer !

Un Coup de Maître pour Porsche Penske #6

Le ciel menaçant n’a pas réussi à éclipser l’éclat du triomphe que Kevin Estre et la Porsche Penske #6 ont offert aux passionnés des sports mécaniques lors de l’Hyperpole des 24 Heures du Mans 2024. Grâce à un chrono spectaculaire de 3’24″634, la position de leader leur a été indéniablement attribuée, mettant ainsi en lumière tout le potentiel de la redoutable machine allemande.

Le Drapeau Rouge, Tournant Décisif de l’Hyperpole

La séance a connu un moment palpitant lorsque la BMW #15 est sortie de piste, provoquant l’agitation d’un drapeau rouge qui a mis temporairement les nerfs des pilotes et des équipes à rude épreuve. À la reprise, le tension était palpable. Sébastien Bourdais de la Cadillac #3, alors détenteur provisoire de la pole, a choisi de ne pas reprendre la piste, une décision qui s’avérerait fatale. En son absence, Porsche a su capitaliser sur l’occasion pour s’emparer de la première place, tandis que la Cadillac #2 surprenait son monde en s’installant juste derrière, dépassant ainsi sa voisine de garage.

Les Autres Catégories Ne Manquent Pas de Suspense

La lutte était tout aussi intense dans les catégories LMP2 et LMGT3. En LMP2, c’est la AO by TF #14, dirigée par Louis Délétraz qui s’est distinguée avec la pole, tandis que chez les LMGT3, l’équipe Inception Racing a propulsé la McLaren en tête. C’est un retour remarqué pour McLaren dans la compétition au Mans, puisque la marque britannique n’avait pas participé depuis plus de deux décennies.

Infos Rapides sur le Circuit de la Sarthe

Longueur : 13,626 km

13,626 km Nombre de virages : 21

21 Record du tour : 3’17″297 (Mike Conway – Toyota TS050 – 2019)

3’17″297 (Mike Conway – Toyota TS050 – 2019) Pilote le plus victorieux au Mans : Tom Kristensen (7 victoires)

Tom Kristensen (7 victoires) Constructeur le plus victorieux au Mans : Porsche (19 victoires)

Alors que tous les regards sont maintenant tournés vers la course principale, les équipes et les pilotes continuent de peaufiner leurs stratégies. La question brûlante demeure : la Porsche Penske #6 parviendra-t-elle à transformer cette pole en victoire ? Les fans de sports mécaniques sont déjà sur le qui-vive, anticipant un duel des plus haletants pour la 92ème édition de cette compétition légendaire.

