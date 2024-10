Plongez dans notre analyse visuelle complète du tout nouveau Peugeot 5008 !

Amateurs de belles carrosseries et de design affûté, accrochez-vous ! Nous allons plonger dans l’univers élégant et audacieux du tout nouveau Peugeot 5008. Préparez-vous à découvrir chaque courbe et chaque détail qui font de ce modèle un véritable festin pour les yeux. Joignez-vous à nous pour une analyse visuelle complète où style, innovation et passion se rencontrent. Embarquez dans cette aventure esthétique, le nouveau Peugeot 5008 n’attend plus que vous ! 🚗✨

Un Design Familial et Robuste

À première vue, le nouveau Peugeot 5008 dévoile des lignes qui trahissent son appartenance à la grande famille Peugeot. Reprenant la griffe stylistique de son petit frère, le Peugeot 3008, il affiche une silhouette elongée, prête à conquérir les routes avec ses proportions généreuses. L’avant garde toujours cette allure féline, avec des phares acérés qui semblent prêts à percer la brume des matins d’hiver.

Un Habitacle Spacieux et Technologique

À bord, le nouveau Peugeot 5008 fait une belle promesse de confort et d’élégance. Les matériaux utilisés sont à la fois chics et robustes, rajoutant une note de luxe discret qui vous embrasse dès que vous pénétrez dans l’habitacle. Cet espace n’est pas seulement agréable à regarder mais aussi à vivre. La technologie n’est pas en reste avec un tableau de bord équipé des dernières innovations de la marque, assurant ainsi un contrôle facile et intuitif.

Une Modularité Pensée pour Tous

Le Peugeot 5008 brille par son ampleur interne, pouvant aisément accueillir jusqu’à sept personnes. Malgré une modularité légèrement revue par rapport à son prédécesseur, les configurations possibles de sièges restent extrêmement pratiques pour toutes les occasions, que ce soit un voyage en famille ou une escapade entre amis. Les différents arrangements de sièges permettent une adaptation rapide et efficace à chaque besoin, avec une facilité de manipulation qui reste une référence.

Choix de Motorisation

Le choix sous le capot est varié, répondant à la fois à des besoins écologiques et de performance. Le Peugeot 5008 est disponible en versions électrique, hybride rechargeable et micro-hybride, offrant ainsi une gamme pour tous les goûts et besoins. Chacun de ces choix représente un engagement de Peugeot vers un avenir plus vert, tout en conservant la puissance et l’agilité qui caractérisent ses modèles.

Le nouveau Peugeot 5002 incarne le mélange parfait entre fonctionnalité et plaisir de conduire. Avec son design accrocheur, son intérieur raffiné et ses options de motorisation avancées, il est prêt à marquer son époque et à offrir une expérience riche et variée à tous ses passagers.

🇫🇷 Le nouveau Peugeot 5008 est désormais disponible à la commande, et voici ses tarifs d’entrée :



• E-5008, à partir de 46 990€*

• 5008 PHEV 195, à partir de 44 990€

• 5008 MHEV 136, à partir de 40 490€



*Hors bonus écologique.



