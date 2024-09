Pas de permis ? Ne manquez pas le Salon de l’Auto de Paris 2024 : une expérience inédite vous attend !

En quête d’une aventure automobile sans permis ? Le Salon de l’Auto de Paris 2024 vous réserve une expérience inédite à ne pas manquer !

Le Salon de l’Auto de Paris 2024 : une révolution pour les véhicules sans permis

Le Salon de l’Auto de Paris 2024 s’annonce riche en nouveautés, notamment pour le marché en plein essor des véhicules sans permis. Longtemps perçu comme un marché de niche, il voit aujourd’hui émerger de nombreux modèles innovants, principalement électrifiés. Que vous soyez jeune conducteur ou simple curieux, ce salon est une opportunité unique de découvrir les dernières avancées en matière de mobilité urbaine.

Des modèles variés pour tous les goûts

Les constructeurs se bousculent pour présenter leurs véhicules sans permis. Des marques bien établies comme Ligier, Aixam et Citroën, aux nouveaux entrants comme Kilow, chacun souhaite se faire une place dans ce marché. Vous pourrez notamment découvrir la fameuse Citroën Ami, un modèle déjà très apprécié, ainsi que des véhicules hyper légers comme ceux proposés par Kilow.

Les véhicules sans permis : un marché en pleine expansion

Entre 2019 et 2023, le marché des véhicules sans permis (VSP) a plus que doublé en France. Cette croissance est principalement due à l’électrification du parc et à l’arrivée de grandes marques comme Stellantis. Avec des ventes qui pourraient dépasser les 30 000 unités cette année, les véhicules sans permis représentent une véritable alternative pour ceux qui cherchent des solutions de mobilité pratique et écologique.

Des innovations qui marquent les esprits

Ligier prévoit deux premières mondiales au salon, et Renault n’est pas en reste avec son modèle Mobilize Duo. Initialement dévoilé en octobre 2022, ce quadricycle électrique fait l’objet de beaucoup d’attentes. Il était prévu pour la fin 2023, mais son lancement a été retardé. Espérons que cette fois sera la bonne !

Ce type de véhicule, limité à 45 km/h pour les jeunes conducteurs et pouvant aller jusqu’à 90 km/h avec un permis B, offre des options polyvalentes tout en répondant aux besoins de sécurité et de performance que recherchent les utilisateurs.

Les utilitaires sans permis : une nouvelle ère pour les petites entreprises

L’impact des utilitaires sans permis est également notable, particulièrement pour les petites entreprises de livraison urbaine. Les versions “cargo” de Mobilize, par exemple, pourraient révolutionner la logistique de “dernier kilomètre”, offrant une alternative économique et écologique aux solutions traditionnelles.

Une offre diversifiée et accessible

Voici quelques constructeurs phares qui marqueront leur présence au Salon :

Aixam

Ligier

Renault

Citroën

Eon Motors

Kilow

Softcar

Pilotcar

Microlino

Tableau Comparatif des Véhicules Sans Permis au Salon de l’Auto de Paris 2024

Marque Caractéristiques principales Aixam Légèreté, facilité de manœuvre Ligier Deux premières mondiales, modèles électriques Renault Mobilize Duo, polyvalent, utilitaire cargo Citroën Citroën Ami, design compact et esthétique Eon Motors Innovations technologiques, véhicules modernes Kilow Hyper léger, facile à réparer Softcar Modèles durables, respect de l’environnement Pilotcar Polyvalent, adapté aux jeunes conducteurs Microlino Véhicule électrique compact, design rétro

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

