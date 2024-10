Ne tergiversez pas : procurez-vous dès maintenant certains modèles de voitures hybrides rechargeables !

Vous êtes à la recherche d’une solution de mobilité durable et performante pour vos déplacements au quotidien ? Ne tergiversez plus et tournez-vous dès maintenant vers les modèles de voitures hybrides rechargeables ! Ces véhicules allient efficacement technologie avancée, économie de carburant et respect de l’environnement. Découvrez sans plus tarder les avantages de ces automobiles du futur.

Menaces imminentes pour les voitures hybrides rechargeables

Vous êtes sur le point de faire le grand saut vers une voiture hybride rechargeable? Voilà le moment idéal pour agir. Deux événements majeurs menacent de rendre cette technologie beaucoup plus coûteuse dans un avenir très proche.

La taxe sur le poids en France

Dès le 1er janvier 2025, les hybrides rechargeables ne seront plus exemptés de la taxe sur le poids en France. Pour rappel, cette taxe démarre dès 1 600 kg, ce qui met en péril de nombreux modèles avec leurs lourdes batteries et doubles motorisations.

Si vous avez l’opportunité de vous brancher facilement, ces véhicules permettent de rouler en mode zéro émission au quotidien tout en bénéficiant de l’autonomie d’un moteur thermique pour les longs trajets.

Révision du cycle d’homologation en Europe

L’Union Européenne a prévu de revoir progressivement le cycle d’homologation des voitures hybrides rechargeables à partir du 1er janvier 2025. Cette révision vise à corriger des valeurs trop optimistes jusque-là, basées principalement sur un usage en mode 100% électrique.

Les nouvelles règles auront un impact direct sur les consommations annoncées et, par ricochet, sur les avantages fiscaux. Cela affectera principalement les modèles nouvellement homologués, suivis du reste du marché dès 2026.

Délais de livraison et commande

Si vous avez pris la décision d’acheter un modèle de voiture hybride rechargeable, ne perdrez pas de temps. Non seulement il vous faudra commander avant la fin de l’année, mais vous devrez également vous assurer que la carte grise soit enregistrée avant le 1er janvier 2025. Pour certains modèles très demandés, la seule solution est de trouver un véhicule déjà en stock.

Les modèles à privilégier pour échapper aux nouvelles taxes

Pour échapper au malus sur le poids, certains véhicules hybrides rechargeables bénéficient d’un abattement de 200 kg s’ils possèdent une autonomie électrique en ville supérieure à 50 km.

Hybrides non rechargeables (HEV) : abattement de 100 kg

Micro-hybrides (MHEV) : abattement de 100 kg

Hybrides rechargeables (PHEV) avec plus de 50 km d’autonomie : abattement de 200 kg

Tableau comparatif des menaces et solutions

Event Impact Taxe sur le poids Début 2025, les hybrides rechargeables subiront cette taxe Révision du cycle d’homologation À partir de 2025, les nouvelles règles durciront les consommations annoncées Délais de livraison Commander et enregistrer la carte grise avant fin 2024 pour éviter les taxes Autonomie électrique Seuls les modèles avec plus de 50 km en mode électrique bénéficient d’un abattement supplémentaire Avantages fiscaux Les nouveaux cycles d’homologation affecteront les bénéfices fiscaux

Astuces pour bien choisir

Pour éviter des désagréments financiers, voici quelques conseils pratiques :

Optez pour des modèles avec une forte autonomie électrique.

Vérifiez les dates de livraison pour éviter les nouvelles taxes.

Négociez avec votre concessionnaire pour une éventuelle prise en charge des taxes en cas de retard de livraison.

En agissant rapidement, vous maximisez vos chances d’obtenir un modèle avantageux avant que ces réglementations n’entrent en vigueur.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!