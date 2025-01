Moteur 1.2 PureTech : découvrez tous les véhicules dotés du 3-cylindres à courroie et évaluez les risques de pannes

Le moteur 1.2 PureTech est une motorisation 3-cylindres à courroie présente dans divers véhicules. Découvrez les modèles équipés de cette technologie et évaluez les risques de pannes associés à ce type de moteur.

Les Évolutions du Moteur 1.2 PureTech

Le moteur 1.2 PureTech, connu sous le nom de code EB2, a été introduit en 2012 et a évolué au fil du temps pour devenir l’un des moteurs les plus répandus du groupe Stellantis. Son passage récent à une chaîne de distribution, au lieu de la courroie, marque une avancée significative dans sa conception. Cette modification vise à améliorer la fiabilité et réduire la consommation d’huile, un des problèmes récurrents rencontrés avec les anciennes versions.

Quels Modèles Sont Équipés du Moteur 1.2 PureTech ?

Le 1.2 PureTech a été employé dans une grande variété de modèles de véhicules PSA, Opel, Peugeot, Citroën et même Toyota. Des voitures compactes aux SUV, ce moteur a trouvé sa place dans de nombreux segments, rendant son évaluation essentielle pour les acheteurs de véhicules d’occasion.

Citroën C1 (2014-2022)

Peugeot 208 (2012-2025)

DS 3 Crossback (2019-2024)

Opel Corsa (2019-2025)

Toyota Proace City (2019-2025)

Risques de Pannes Associés au 1.2 PureTech

Bien que le moteur 1.2 PureTech ait été loué pour son efficacité et sa performance, il n’a pas été exempt de problèmes. La courroie de distribution a été un sujet de préoccupation majeur, conduisant à une réticence parmi les acheteurs potentiels d’occasion. En outre, la surconsommation d’huile a été fréquemment signalée, nécessitant une vigilance accrue lors de l’entretien.

Le remplacement par une chaîne de distribution sur les versions récentes est censé atténuer ces problèmes, mais seules les années futures permettront de vérifier cette amélioration en termes de longévité et de coût d’entretien.

Vigilance Avant l’Achat

Pour ceux qui envisagent l’achat d’un véhicule équipé du 1.2 PureTech, il est crucial de vérifier la présence d’une courroie ou d’une chaîne, car cela impacte directement la maintenance et la valeur de revente du véhicule. L’état de la courroie peut être visible en ouvrant le bouchon de remplissage d’huile, offrant un premier diagnostic visuel pour les véhicules plus anciens.

Tableau Comparatif: Moteur 1.2 PureTech

Critère Évaluation Distribution Courroie / Chaîne Changements notables Sobriété / Fiabilité Problèmes majeurs Surconsommation d’huile Modèles concernés Citroën, Peugeot, Opel Moteur dérivé 1.0 VTi / PureTech Usage Voitures compactes / SUV Années critiques 2012 – 2023 Garantie 10 ans / 175 000 km Entretien Visite régulière nécessaire Fiabilité En cours d’amélioration

