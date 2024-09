Lexus LBX 2024 : découvrez la gamme et les tarifs du élégant dérivé du Toyota Yaris Cross

L’exclusif Lexus LBX 2024, un élégant dérivé du Toyota Yaris Cross, séduit par son design raffiné et ses innovations technologiques. Découvrez l’étendue de sa gamme et ses tarifs pour une expérience de conduite inédite et luxueuse.

Le Lexus LBX 2024 est un petit SUV hybride qui s’ancre résolument dans le paysage des véhicules urbains. Dérivé du Toyota Yaris Cross, ce modèle premium attire par son élégance et ses spécificités techniques.

Un design compact et sophistiqué

Avec une longueur de 4,19 mètres, le Lexus LBX 2024 se revendique comme le véhicule le plus petit jamais produit par Lexus. Malgré sa taille modeste, il déborde de classe et se distingue par des éléments de design soignés.

Motorisation hybride performante

Le Lexus LBX 2024 s’équipe d’une motorisation hybride qui combine un trois cylindres 1.5 de 91 ch et une batterie offrant une puissance totale de 136 ch. Ce choix unique de motorisation garantit une conduite douce tout en maintenant une consommation de carburant raisonnable.

Six niveaux de finition

Pour satisfaire diverses préférences, le Lexus LBX 2024 propose six niveaux de finition ou “atmosphères” :

LBX

Business

Elegant

Emotion

Relax

Cool

Chaque niveau offre une panoplie d’équipements distincts pour répondre aux attentes des conducteurs les plus exigeants.

Détail des équipements par finition

Pour une vue d’ensemble des spécificités de chaque finition, voici quelques exemples d’équipements inclus :

LBX :

Calandre trapézoïdale avec garniture argentée

Antibrouillards arrière LED

Caméra de recul

Jantes 17”

Business (en plus de LBX) :

Essuie-glaces à détecteur de pluie

Sièges avant chauffants

Chargeur pour smartphone à induction

Elegant (en plus de Business) :

Jantes en alliage 18”

Moniteur d’angle mort

Broderie en forme de Y avec double couture

Tarifs compétitifs

Le prix du Lexus LBX 2024 démarre à 34 300 € pour le modèle de base et monte jusqu’à 42 800 € pour la version la plus luxueuse. Ces tarifications positionnent le LBX dans un segment premium, tout en restant compétitif par rapport aux autres petits SUV.

Comparaison succincte

Modèle Prix LBX 34 300 € Business 35 200 € Elegant 37 800 € Emotion 40 300 € Relax 42 600 € Cool 42 800 €

Ce tableau illustratif vous fournit une idée précise des tarifs selon les différentes finitions du Lexus LBX 2024. À travers ces choix variés, Lexus met en avant sa volonté de satisfaire une clientèle exigeante tout en offrant un produit raffiné et bien équipé.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Lire aussi La Toyota Yaris Cross, la voiture la plus produite en France en 2023 Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!