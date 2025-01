Les phares à LED des automobiles : Explication des raisons de leur éblouissement

Les phares à LED équipant de plus en plus les automobiles suscitent souvent des controverses en raison de leur potentiel d’éblouissement pour les autres usagers de la route. Dans cet article, nous allons explorer les raisons de cet éblouissement et expliquer les mécanismes en jeu derrière ce phénomène parfois gênant et dangereux pour la sécurité routière.

Les phares à LED : Une lumière forte mais parfois éblouissante

Les phares à LED se sont progressivement imposés dans l’industrie automobile, notamment pour leur capacité à fournir un éclairage vibrant et blanc. Cependant, cette lumière intense peut parfois être perçue comme éblouissante par les autres usagers de la route. La nature même de la lumière émise par les LED, riche en bleu, est considérée plus agressive pour la rétine humaine comparé aux anciennes ampoules halogènes plus jaunes.

Facteurs contribuant à l’éblouissement des phares à LED

Différents facteurs peuvent exacerber la perception d’éblouissement liée aux phares à LED. Ceux installés sur les véhicules comme les SUV, se trouvent à une hauteur plus élevée, amplifiant l’effet sur les conducteurs de voitures plus basses.

Par ailleurs, les dégradations des routes ou les mouvements de caisse, même minimes, sont suffisants pour que le faisceau de lumière des LED soit dirigé dans les yeux des conducteurs en sens inverse.

Le rôle du réglage des phares et de la charge du véhicule

Le niveau des projecteurs joue un rôle crucial dans l’éblouissement. Un simple choc peut dérégler l’alignement des phares, projetant la lumière directement dans les yeux des conducteurs en venant en face.

De plus, la charge du véhicule, par exemple avec des passagers ou des bagages, nécessite un ajustement manuel des phares. Ce réglage est souvent négligé par les conducteurs, bien qu’il soit obligatoire sur toutes les voitures depuis une dizaine d’années.

Problème des ampoules LED adaptables et non homologuées

Les ampoules LED adaptables, souvent vendues à bas prix et principalement d’origine asiatique, posent problème lorsqu’elles sont installées sur des véhicules pour remplacer des ampoules halogènes. Ces ampoules promettent une luminosité bien supérieure à la limite légale, mais ne respectent pas les normes d’éblouissement. Leur utilisation est donc interdite sur la route, bien qu’elle soit souvent difficilement contrôlée par les autorités.

Solutions et recommandations

Il est recommandé de vérifier régulièrement l’alignement des phares, surtout après un choc ou un changement de charge significatif.

Utiliser uniquement des composants homologués pour votre modèle de voiture.

Privilegier les marques reconnues comme Phillips et Osram, qui proposent des LED homologuées bien que plus coûteuses.

Facteur Impact sur l’éblouissement Hauteur des phares (ex: SUV) Augmentation de l’éblouissement Lumière “bleue” des LED Risque accru pour la rétine Réglage incorrect des phares Éblouissement direct pour les autres conducteurs Charge du véhicule Nécessite un ajustement des phares Dérèglement par choc Désalignement des phares Ampoules LED non homologuées Excès de lumière, éblouissement Prix abordable, mais illégal Risque de sanction juridique

