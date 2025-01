Les 10 voitures emblématiques qui captivent le regard mais qui ont disparu en 2024

En 2024, l’industrie automobile a vu disparaître certaines voitures emblématiques qui ont marqué l’histoire de par leur design innovant, leurs performances exceptionnelles ou leur héritage culturel. Retour sur 10 modèles mythiques qui ont captivé les passionnés et qui laissent derrière eux un héritage indélébile dans le monde de l’automobile.

Disparitions notables chez Audi

Avec la réorganisation de sa gamme, Audi a décidé de faire ses adieux aux versions coupé et cabriolet de l’Audi A5. Ces modèles étaient autrefois synonymes d’élégance pour la marque aux anneaux, mais l’ère du SUV et de l’électrique a pris le dessus. Ce choix invite les fans de cette silhouette à se tourner vers d’autres constructeurs, comme BMW ou Mercedes.

Fin de règne pour la Bugatti Chiron

Annoncée comme la dernière série du modèle, la Bugatti Chiron a tiré sa révérence après quelques années de règne absolu. Avec son moteur W16 et ses performances inégalées, la Chiron a marqué l’histoire par son raffinement et son audace technique. Elle est dorénavant remplacée par de nouvelles ambitions avec le lancement de la Bugatti Tourbillon.

Un dernier hurrah pour la Jaguar F-Type

Pour Jaguar, l’abandon partiel se traduit par la cessation de la production de la sportive F-Type. Avec un design qui évoquait la classique Type E, la F-Type avait su captiver par son design et ses performances. L’avenir de Jaguar se tourne désormais résolument vers l’électrique, en attente de nouvelles créations innovantes.

Maserati s’engage vers l’électrique

La célèbre marque italienne a fait le choix de suspendre la production de modèles tels que la Ghibli, Levante, et Quattroporte, pour se concentrer sur l’électrification de sa gamme via la série Folgore. L’objectif est clair : épouser la transition énergétique et promettre des sensations nouvelles à travers des wattures.

Au revoir le grand moteur de la Mazda MX-5

La légendaire Mazda MX-5, symbole de l’incarnation du roadster plaisir, a vu son moteur de 184 ch sacrifié en raison des normes antipollution de plus en plus strictes. Heureusement, le plus petit moteur de 1,5 litre est toujours disponible, permettant aux passionnés de profiter de l’expérience de conduite unique que seule une MX-5 peut offrir.

Porsche et ses nouveaux horizons électriques

Porsche a choisi de ne plus proposer les versions standard de ses 718 Cayman et Boxster, initiant leur avenir vers des versions 100% électrique. Toutefois, pour les puristes, les variantes puissantes comme le 718 Cayman GT4 RS et le 718 Spyder RS, gardent encore leur mécanique passionnante avec un moteur à plat de 500 ch.

Modèle Caractéristique clé Audi A5 (Coupé & Cabriolet) Abandon des modèles coupé Bugatti Chiron Fin du modèle emblématique Jaguar F-Type Pivot vers l’électrique Maserati (Ghibli, Levante, Quattroporte) Transition vers l’électrique Mazda MX-5 Disparition du moteur 184 ch Porsche 718 (Cayman & Boxster) Évolue vers l’électrification

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!