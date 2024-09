La Fiat Panda électrique dévoilée plus tôt que prévu !

Vous pensiez connaître toutes les surprises de la scène automobile ? Attachez vos ceintures, car la Fiat Panda fait son grand retour, et cette fois, elle s’est métamorphosée en une étincelante version électrique ! Découverte plus tôt que prévu, la nouvelle Panda électrique promet de révolutionner nos trajets urbains avec style et ingéniosité. Sortie tout droit d’un futur où le bruit et la pollution sont des souvenirs lointains, elle est prête à électriser les rues et les cœurs. Préparez-vous à être charmé par cette petite merveille verte, car la Panda n’a jamais été aussi irrésistible ! Alors, prêts à faire un pas audacieux vers l’électromobilité avec la nouvelle Fiat Panda électrique? Restez branchés !

Surprise avant la date prévue!

Prévue pour une grande révélation lors du 125ème anniversaire de la célèbre marque italienne le 11 juillet 2025, la nouvelle Fiat Grande Panda électrique a fait une apparition surprise sur la scène automobile. Un coup d’éclat de la part de Fiat qui a dévoilé son nouveau bébé bien avant la date annoncée, offrant ainsi aux passionnés d’automobiles un avant-goût de ce que sera le futur de cette icône italienne.

Un nouveau chapitre pour la Grande Panda

La Fiat Grande Panda ne se contente pas de grandir en taille, elle évolue aussi vers une motorisation plus respectueuse de l’environnement. Longue de presque 4 mètres, elle dépasse désormais la taille de sa prédécesseure et s’aligne sur les dimensions de l’ancienne Fiat Grande Punto. Mais la véritable révolution se trouve sous le capot, avec des options de motorisation hybride légère de 100 ch et une excitante variante 100% électrique délivrant 113 ch.

Technologie à la pointe

Cette nouvelle venue dans l’univers de Fiat partage sa base technique avec la Citroën C3, sous l’égide de la plateforme STLA Smart de Stellantis. Toutefois, il est crucial de noter que les deux modèles conservent des caractéristiques distinctes, évitant ainsi de partager des pièces de carrosserie. Chacun affiche une identité propre, bien que la Grande Panda s’inspire visuellement de la Citroën C3.

Design et caractéristiques esthétiques

La Fiat Grande Panda 2025 arbore un style cubique rappelant celui de l’originale des années 80, tout en introduisant des éléments modernes comme une signature lumineuse pixellisée qui fusionne astucieusement la calandre avec les phares. Le design est complété par des barres de toit et des protections de bas de caisse qui évoquent la robustesse de la version 4×4 de la Panda, même si ce nouveau modèle sera exclusivement proposé en 2 roues motrices.

Lancements et avenir

La commercialisation de la Fiat Grande Panda est attendue en 2025, avec une disponibilité qui s’étendra de l’Europe au Moyen-Orient et en Afrique. Bien que les détails sur l’aménagement intérieur restent encore un mystère, l’anticipation autour de ce modèle grandit, promettant des innovations tant au niveau de la performance que du confort. Fiat semble prêt à ouvrir un nouveau chapitre passionnant avec sa Grande Panda électrique, renforçant son engagement envers une mobilité plus durable et accessible.

Nouvelle Fiat Panda (2024). Un designer imagine la future citadine électrique https://t.co/hZSuNn9CJO — L'argus (@Largus_auto) March 11, 2024

Antoine Blondain, diplômé de l'Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA)

