La circulation inter-files des motos est désormais intégrée au Code de la route !

La circulation inter-files des motos, pratique longtemps tolérée mais non réglementée, a finalement été intégrée au Code de la route. Cette nouveauté suscite de nombreux questionnements et débats autour de la sécurité routière et de la cohabitation entre les différents usagers de la route.

Un tournant majeur pour le Code de la route

La circulation inter-files des motos figure désormais dans le Code de la route, prenant effet le 11 janvier 2025. Cette décision marque une nouvelle ère pour les motocyclistes tout en incitant à davantage de sécurité sur les routes pour tous les usagers.

Retour sur une expérimentation concluante

Entre 2016 et 2021, un premier test a été conduit dans l’Île-de-France ainsi que dans les départements de la Gironde, du Rhône et des Bouches-du-Rhône. Puis, de 2021 à fin 2024, dix autres départements ont été intégrés pour évaluer l’efficacité de la circulation inter-files. Les résultats montrent que le nombre d’accidents n’a pas été impacté de manière significative, incitant les autorités à généraliser la pratique.

Les règles essentielles à respecter

La réglementation entourant la circulation inter-files reste stricte. Pour apprendre ses subtilités, elle est désormais incluse dans les formations d’auto-école, garantissant que chaque conducteur soit au courant des règles à suivre. Voici quelques-unes de ces règles :

Autorisation sur autoroutes et routes possédant au moins deux voies par chaussée avec une vitesse autorisée à partir de 70 km/h.

Vitesse maximale de 50 km/h en inter-files.

Limitation à 30 km/h si une file est à l’arrêt.

Pas de dépassement entre véhicules en inter-files.

Retour dans le trafic normal lorsque la vitesse des véhicules des files adjacentes excède celle du motard.

Sanctions pour les contrevenants

En cas de non-respect des règles, les contrevenants risquent des sanctions strictes : une amende de 135 €, perte de trois points de permis, et potentiellement une suspension de permis. La police peut dorénavant constater et verbaliser les infractions à distance, au moyen de caméras de surveillance, renforçant ainsi la réglementation.

Élément Description Début de la mesure Janvier 2025 Test initial 2016 à 2021 Départements impliqués 21 Limitation de vitesse inter-files 50 km/h Vitesse si file à l’arrêt 30 km/h Sanction principale 135 € et perte de points Formation auto-école Intégrée Verbalisation distante Possible

