Hyundai Tucson Hybrid 2024 : Quel est le prix de l’édition spéciale pour célébrer les 20 ans du SUV coréen ?

En 2024, Hyundai célèbre les 20 ans de son SUV Tucson avec une édition spéciale hybride. Mais à quel prix sera-t-il proposé aux amateurs de ce véhicule emblématique ? Découvrons ensemble les caractéristiques et le prix de cette version spéciale qui marque deux décennies de succès pour le constructeur coréen.

Un anniversaire marquant pour le Hyundai Tucson

Pour célébrer les 20 ans de son SUV iconique, Hyundai lance une édition spéciale du Tucson Hybrid 2024. Depuis son apparition en 2004, le Tucson s’est imposé comme un modèle de référence dans le segment des SUV. Afin de marquer cet anniversaire, Hyundai propose une version spéciale richement équipée et au design distinctif.

Une motorisation hybride sophistiquée

Le Tucson Hybrid 2024 continue sur sa lancée écologique en abandonnant les motorisations essence et diesel micro-hybrides au profit de l’hybride rechargeable et de l’hybride “simple”. La version anniversaire se base sur cette dernière, propulsée par une motorisation de 215 ch, offrant à la fois dynamisme et efficience.

Le prix de l’édition spéciale

Affichée à partir de 48 800 €, l’édition 20e anniversaire se positionne entre les finitions Executive et N Line Executive. Cette version offre un équipement quasi complet avec une seule option disponible : la peinture matte spécifique “Pine Green” facturée 400 €.

Des éléments distinctifs pour un look exclusif

Cette édition spéciale se distingue par une série d’éléments stylistiques uniques. Elle arbore un ciel de toit noir, des joncs de vitres noirs, ainsi qu’un logo “20ème Anniversaire” sur le hayon et les seuils de portes avant. La sellerie en cuir et Alcantara avec des surpiqûres vertes ajoute une touche de sophistication.

Liste des équipements

L’édition spéciale du Tucson Hybrid est richement équipée, voici quelques-uns des équipements inclus :

Aide au stationnement arrière et avant

Caméra de recul

Climatisation automatique bi-zone

Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto (sans fil)

Régulateur de vitesse adaptatif

Assistance active au maintien et au suivi de voie

Freinage d’urgence autonome avec reconnaissance piéton et cycliste

Système d’accès mains-libres et démarrage sans clé

Sièges avant chauffants et ventilés

Toit ouvrant panoramique avec volet occultant électrique

Les touches finales pour un confort premium

La version 20e anniversaire de ce SUV coréen est conçue pour offrir un confort et une sécurité optimaux. Parmi les éléments de confort, on retrouve un système audio premium Krell, un affichage tête haute, ainsi que des sièges avant réglables électriquement avec mémoire de position.

Caractéristiques Édition spéciale 20 ans Prix de départ 48 800 € Motorisation Hybrid 215 ch Peinture optionnelle Pine Green (400 €) Équipement standard Complet Sellerie Cuir et Alcantara avec surpiqûres vertes Logo Anniversaire Hayon et seuils de portes avant Système audio Premium Krell Affichage tête haute Oui Toit panoramique Oui

