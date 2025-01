Guide pratique pour évaluer l’âge de vos pneus et déterminer le moment idéal pour les remplacer

Vous souhaitez savoir comment évaluer l’âge de vos pneus et déterminer le moment opportun pour les remplacer ? Ce guide pratique vous fournira toutes les informations nécessaires pour assurer la sécurité et les performances de votre véhicule.

Évaluer l’état de vos pneus : Plus que l’usure

Vos pneus peuvent sembler en bon état, cependant il est crucial de se rappeler que l’usure n’est pas le seul critère pour évaluer leur durabilité. Même s’ils paraissent impeccables, la gomme peut se durcir et perdre de son adhérence au fil du temps. Cela est particulièrement vrai si vous roulez peu ou dans des conditions clémentes, car le vieillissement naturel peut entraîner un risque de craquelures.

Comprendre le phénomène de durcissement

Avec les années, la gomme de vos pneus tend à se dessécher, perdant ainsi de sa flexibilité et de son efficacité adhésive. Cette altération, même à faible kilométrage, constitue un signe potentiel de danger. Les fabricants automobiles suggèrent généralement un remplacement des pneus entre cinq et dix ans, selon les conditions de stockage et d’utilisation. Par exemple, un véhicule garé dans un garage abrité pourra conserver ses pneus plus longtemps que ceux exposés aux fluctuations météorologiques.

Identifier la date de fabrication des pneus : le code DOT

Pour connaître précisément l’âge de vos pneus, vérifiez le code DOT inscrit sur leurs flancs. Ce code, composé de quatre chiffres, indique la semaine et l’année de production. Par exemple, un code “4921” signifie que le pneu a été fabriqué la 49e semaine de l’année 2021. Cette information est déterminante pour décider du moment adéquat de remplacement.

L’importance du DOT

La date de fabrication fournie par le DOT est un indicateur essentiel à surveiller. En général, une vigilance accrue est recommandée dès que vos pneus atteignent six ans. Cela permet d’anticiper les risques et d’assurer une conduite en toute sécurité. À noter qu’un pneu peut être commercialisé comme neuf même cinq ans après sa fabrication, à condition d’avoir été entreposé correctement.

Découvrez un tableau comparatif ci-dessous pour mieux comprendre les différents aspects liés au vieillissement des pneus :

Critère Signification Durcissement Perte de flexibilité due au vieillissement Code DOT Indique la date de fabrication Âge recommandé 5 à 10 ans Conditions de stockage Influencent la durée de vie Adhérence du pneu Affectée par le vieillissement Garage fermé Prolongation de la durée de vie Date d’achat Pas toujours égale à la date de fabrication Entreposage correct Possible vente comme neuf

