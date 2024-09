En 2024, le circuit automobile s’impose comme le monument favori des Français !

En ce glorieux millésime de 2024, le circuit automobile se hisse au sommet des passions des Français, devenant un lieu emblématique prisé de tous.

Le circuit des 24 Heures du Mans couronné monument préféré des Français en 2024

La neuvième édition de l’émission “Le Monument préféré des Français” a réservé une belle surprise cette année. Le fameux circuit des 24 Heures du Mans a été désigné par les internautes comme le monument préféré en 2024. Ce résultat témoigne de l’importance de cet emblème de la course automobile dans le cœur des Français.

Une reconnaissance inattendue pour l’automobile

Dans une période où l’automobile est fréquemment encouragée à céder le pas aux modes de transport plus écologiques, la reconnaissance du circuit des 24 Heures du Mans est particulièrement marquante. Ce monument, centenaire en 2023, incarne non seulement une grande tradition du sport automobile mais aussi une réelle passion populaire.

Une compétition nationale féroce

Pour ce titre très convoité, le circuit des 24 Heures du Mans a dû faire face à une vive concurrence. Parmi les autres monuments emblématiques qui figuraient dans la liste des candidats, on trouve :

Le Site Le Corbusier Firminy-Vert (Auvergne-Rhône-Alpes)

La Saline royale d’Arc-et-Senans (Bourgogne-Franche-Comté)

Le Domaine de Trévarez (Bretagne)

Le Prieuré Saint-Cosme – Demeure de Ronsard (Centre-Val de Loire)

Le Parc de Saleccia (Corse)

Le Sanctuaire du Mont Sainte-Odile (Grand Est)

Le Beffroi de Douai (Hauts-de-France)

Le Château de Fontainebleau (Île-de-France)

Le Lazaret de la Grande Chaloupe (La Réunion/Outre-Mer)

Le Château d’Eu – Musée Louis-Philippe (Normandie)

Le Fort Louvois (Nouvelle-Aquitaine)

Le Château Laurens (Occitanie)

La Villa & les Jardins Ephrussi de Rothschild (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Un monument célèbre bien au-delà des frontières

Le circuit des 24 Heures du Mans n’est pas seulement un monument préféré par les Français. C’est aussi un lieu de légende qui attire chaque année des milliers de spectateurs du monde entier. Étant une source d’inspiration pour des réalisateurs de cinéma comme Claude Lelouch, ce circuit bénéficie d’une aura internationale indéniable.

Un héritage prestigieux dans le sport automobile

Le circuit, qui a accueilli sa première course de 24 heures le 26 mai 1923 avec 33 participants, reste un événement majeur dans le calendrier des courses automobiles. Cette compétition historique témoigne de la durabilité et de la pertinence de ce site dans le monde du sport.

Le triomphe du circuit des 24 Heures du Mans démontre que malgré les évolutions et les préoccupations écologiques, la passion pour l’automobile demeure vibrante et que les monuments historiques du sport continuent de captiver les cœurs, suscitant émotion et admiration.

