Découvrez les stars de la vente aux enchères Aguttes du 23 juin à Paris : une Countach, une Aston V12 Vantage et une 306

Mesdames et messieurs, avec des pulsations accélérées et une anticipation palpable, approchons-nous de la scène flamboyante des enchères d’Aguttes ce 23 juin à Paris, où le métal va briller sous les feux de la rampe! Imaginez-vous devant une ligne de beautés mécaniques, prêtes à changer de mains – une Lamborghini Countach implacable dans son charisme italien, une Aston Martin V12 Vantage qui incarne l’élégance britannique avec un rugissement féroce et, pour ne pas être en reste, une Peugeot 306 qui, malgré sa silhouette plus discrète, porte en elle l’héritage des courses populaire françaises. Préparez-vous à être captivé par des récits de grandeur mécanique lors de cette vente emblématique. Ne ratez pas cette chance unique de posséder un morceau de l’histoire de l’automobile!

La Countach LP 500 S de 1982: Une étoile blanche éblouissante

Préparez-vous à être époustouflé par la Lamborghini Countach LP 500 S de 1982 qui sera le trésor le plus chéri de la vente. Avec son blanc immaculé rappelant le faste des années 80, cette superbe sportive a tout pour plaire. Elle stringue par son esthétique à la fois audacieuse et intemporelle. Équipée d’un V8 majestueux, elle a parcouru seulement 56 000 km depuis sa livraison en Allemagne. Photographiez-vous aux côtés d’une légende du cinéma sans les traces de chocs, un tableau quasiment divin. Son estimation? Entre 450 000 et 550 000 €!

Une Aston Martin V12 Vantage de 2011, synonyme de puissance

Si votre cœur bat pour l’élégance combinée à la force, la Aston Martin V12 Vantage de 2011 mérite votre attention. Imaginez la puissance de 517 chevaux s’échappant d’un V12, logé dans un châssis aussi élégant que robuste, et vous avez un avant-goût de ce bijou. Arrivée tout droit d’une collection française, avec seulement 54 500 km au compteur, elle reste une rencontre rare pour les vrais connaisseurs. Des lignes raffinées, une performance inégalée, et, pour couronner le tout, elle se savoure entre 100 000 et 150 000 €. Un vrai coup de cœur!

L’excentrique Peugeot 306 Cabriolet: La sensation surprise

Enfin, pour ceux qui aiment les pépites avec une histoire, la Peugeot 306 Cabriolet Jaune Louxor de 1993 va vous enchanter. Précédemment adorée par le batteur du groupe Trust, cette cabriolette a only 900 km à révéler! Ceci pourrait bien être votre chance de posséder une part de l’histoire de la culture populaire française. Estimée entre 18 000 et 24 000 €, cette beauté est non seulement un excellent investissement, mais aussi un véritable morceau de nostalgie.

Avec de telles stars présentes, la vente aux enchères Aguttes s’annonce comme un événement mémorable pour les passionnés d’automobile. Que ce soit pour contempler ou acquérir, rendez-vous est donné ce 23 juin à Paris. Ne manquez pas cette chance unique de voir de près ces magnifiques machines d’exception.

Un site de vente aux enchères en ligne propose des objets rares ou de collections, mais certains clients sont parfois déçus ou en colère. La raison, les objets ne correspondent pas toujours à la description du site.



▶#JT20H #FranceTV pic.twitter.com/19cITE9r32 — Info France 2 (@infofrance2) June 3, 2024

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!