Découvrez le Hyundai Kona électrique 2024 : plongez dans l’univers des équipements de la version Premium à 39 850 €

Plongez au cœur de l’innovation avec le Hyundai Kona électrique 2024 et explorez les équipements haut de gamme de sa version Premium, proposée à partir de 39 850 €. Découvrez un concentré de technologie et de confort pour une expérience de conduite électrique inédite.

Hyundai Kona électrique 2024: puissance et autonomie

Le Hyundai Kona électrique 2024 propose deux versions motopropulseurs pour satisfaire les besoins de chaque conducteur. Le premier moteur délivre 156 ch grâce à une batterie de 48 kWh et assure une autonomie théorique allant jusqu’à 377 km. Le second moteur, plus puissant, offre 217 ch couplé à une batterie de 65 kWh, permettant de parcourir jusqu’à 514 km selon le cycle WLTP.

Les équipements de la finition Premium

La finition Premium du Hyundai Kona électrique est équipée de nombreuses fonctionnalités de série. Parmi les éléments incontournables, on retrouve l’accès mains-libres et le démarrage sans clé, l’affichage tête-haute, et la caméra 360°.

Assistance à la conduite sur autoroute

Surveillance active des angles morts

Sièges avant chauffants et réglables électriquement

Climatisation automatique bi-zone

Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto

Système de navigation Europe avec écran couleur tactile 12,3’’

Les options disponibles

Pour ceux qui recherchent encore plus de personnalisation, quelques options sont disponibles. Optez pour la peinture métallisée à 650 € ou la peinture “blanc Atlas” à 300 €. Pour un confort et une technologie encore améliorés, le pack Executive inclut l’accès et le démarrage par smartphone, le chargeur inversé V2L, et une pompe à chaleur pour 3 500 €.

Une option économique pour les jantes

Par ailleurs, il est possible de faire baisser le coût en choisissant des jantes de 17 pouces au lieu des 19 pouces, une option qui réduit le prix de 300 €. Une façon judicieuse d’économiser tout en gardant un véhicule performant et bien équipé.

Tableau des spécifications essentielles

Motorisation 156 ch / 217 ch Batterie 48 kWh / 65 kWh Autonomie (WLTP) 377 km / 514 km Prix 39 850 € Caméra 360° Oui Climatisation bi-zone Oui Sièges avant chauffants Oui Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto Oui Affichage tête-haute Oui

