Comparaison : Le MG ZS affronte le Dacia Duster dans la bataille des SUV hybrides économiques

Dans l’univers des SUV hybrides économiques, le MG ZS et le Dacia Duster se disputent la première place. Ces deux véhicules offrent des solutions éco-responsables tout en restant abordables. Analysons en détail les caractéristiques et les performances de ces deux concurrents pour déterminer lequel se démarque dans cette bataille des SUV hybrides.

Le match des prix

L’une des premières considérations pour les acheteurs potentiels concerne les tarifs. Le MG ZS Hybrid démarre à 22 990 €, ce qui en fait une option particulièrement attrayante. De son côté, le Dacia Duster Hybrid, bien que proposant une version de base à partir de 19 690 €, exige un saut notable vers les 26 600 € pour sa version hybride de milieu de gamme. Ainsi, pour une comparaison équitable, il est essentiel de prendre en compte les niveaux d’équipement.

Les dimensions à la loupe

Sur le plan des dimensions, le MG ZS affiche une longueur de 4,43 m, le rendant légèrement plus grand que le Duster qui mesure 4,34 m. Cet espace supplémentaire pourrait se traduire par un meilleur confort pour les passagers. En termes de coffre, le MG ZS offre une capacité de 443 litres, tandis que le Duster devance avec un coffre de 453 litres en configuration classique.

Comparaison des motorisations

Sous le capot, le MG ZS Hybrid offre une configuration de moteur 1.5 essence quatre cylindres de 102 ch couplé à une motorisation électrique de 136 ch, générant une puissance combinée de 197 ch. Le Dacia Duster, avec ses différentes options de motorisations, dont le modèle hybride de 140 ch, propose un éventail plus large mais moins puissant en comparaison directe.

Technologies et équipements embarqués

Sur le plan technologique, le MG ZS se montre plus généreux dès le base avec une instrumentation numérique de 7 pouces et un écran tactile de 10,25 pouces. La version intermédiaire « Comfort » monte cette taille à 12,3 pouces. En revanche, le Dacia Duster commence avec des compteurs analogiques pour les versions non hybrides, et une dalle de 7 pouces pour l’hybride.

Ergonomie et confort intérieur

La qualité perçue à bord des deux véhicules diverge. Le MG ZS mise sur des matériaux plus nobles avec une planche de bord en plastique moussée et une sellerie en skaï perforé sur les versions supérieures. Le Duster privilégie une ambiance plus robuste avec des plastiques durs mais efficaces.

Consommation et émissions

Côté émissions, le MG ZS se situe entre 113 et 115 g/km de CO2, un peu plus élevé que le Duster qui affiche des valeurs entre 104 et 108 g/km. Cela pourrait influencer les coûts d’utilisation à long terme, notamment si les réglementations deviennent plus strictes.

Critère MG ZS Hybrid Dacia Duster Hybrid Prix de départ 22 990 € 26 600 € Puissance totale 197 ch 140 ch Longueur 4,43 m 4,34 m Volume du coffre 443 litres 453 litres Écran conducteur 7 pouces 7 pouces Consommation CO2 113-115 g/km 104-108 g/km Instrumentation Écran 12,3 pouces (version Comfort) Écran 10,1 pouces Qualité des matériaux Plastique moussée, skaï perforé Plastique dur

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!