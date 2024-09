Alpine A110 : quel budget prévoir pour acquérir l’une des meilleures sportives françaises sur le marché de l’occasion ?

Vous rêvez de posséder l’une des icônes de l’automobile sportive française, l’Alpine A110, sur le marché de l’occasion? Découvrez dans cet article tous les éléments à considérer pour établir le budget nécessaire à l’achat de cette merveille de l’ingénierie française.

Alpine A110 : Le charme d’une sportive française

La Alpine A110, ressuscitée en 2017, est souvent saluée pour sa légèreté et son comportement routier remarquable. Conçue pour offrir des performances robustes sans nécessiter une puissance démesurée, elle attire les passionnés de sportives du monde entier. Toutefois, pour ceux dont le budget est limité, l’option du marché de l’occasion représente une solution attractive.

Pourquoi investir dans une Alpine A110 d’occasion ?

Avec l’éclairage porté sur l’électrification dans le secteur automobile, l’avenir des voitures de sport à combustion interne semble incertain. Ainsi, la production de l’actuelle Alpine A110 pourrait cesser d’ici 2026. Cette berlina sportive représente un investissement judicieux pour les amateurs de conduite, d’autant plus que la demande pourrait augmenter avec la discontinuité éventuelle de la production.

Fiabilité de l’Alpine A110

La fiabilité de l’Alpine A110 est rassurante pour ceux qui souhaitent l’acquérir d’occasion. Bien que certains rappels aient été effectués pour des éléments tels que les durits ou les calculateurs d’injection, la sportive française est globalement robuste. Quelques modèles ont pu rencontrer des soucis avec la pompe à essence ou à huile, mais ces situations sont rares.

Performance et coûts d’entretien raisonnables

Dotée d’un moteur turbo de 1,8 litre délivrant 252 ch à 300 ch, l’Alpine A110 n’a pas besoin d’une puissance extravagante pour offrir des sensations fortes. Avec une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 4,5 secondes, c’est un véritable plaisir de conduite. De plus, cette légèreté minimise l’usure des consommables tels que les pneus et freins, et sa consommation de carburant reste raisonnable entre 8 et 12 l/100 km.

Quel budget prévoir pour une Alpine A110 d’occasion ?

Sur le marché de l’occasion, les prix de l’Alpine A110 varient en fonction du kilométrage et de la version choisie :

Pour les modèles avec des kilométrages entre 60 000 et 70 000 km, prévoyez un budget d’environ 50 000 €.

Pour des kilométrages plus bas, entre 15 000 et 30 000 km, comptez entre 55 000 et 60 000 €.

Les versions de 252 ch sont les plus abordables, tandis que pour les variantes 300 ch, un budget nettement supérieur est requis.

Alpine A110 : Tableau comparatif des coûts

Caractéristique Détail Prix de départ (60 000 – 70 000 km) 50 000 € Prix pour faible kilométrage (15 000 – 30 000 km) 55 000 € – 60 000 € Versions abordables 252 ch Consommation carburant 8 – 12 l/100 km Coût d’entretien Raisonnable Fiabilité Bonne, quelques rappels mineurs Accélération 0-100 km/h Moins de 4,5 s Production limitée Environ 4 500 unités/an Variantes 300 ch Budget nettement plus élevé Conduite Agréable, léger impact sur consommables

Acquérir une Alpine A110 d’occasion requiert une certaine préparation financière, mais cela reste une opportunité alléchante pour les passionnés d’automobile à la recherche d’une sportive française emblématique. Le marché offre diverses options en termes de prix et de kilométrage, permettant à chacun de trouver le modèle qui convient le mieux à son budget et à ses attentes.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

