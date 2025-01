Admirez cette Citroën vintage de 87 ans, proposée à la vente pour la somme de 215 000 € !

Dans le monde enchanté de l’automobile ancienne, une Citroën d’exception se dévoile : âgée de 87 ans et fièrement mise en vente pour 215 000 €. Un témoignage intemporel de l’histoire mécanique, ravivant la passion des collectionneurs et des amateurs avertis.

La Citroën Traction Avant : Une Pièce Rare de l’Histoire Automobile

La Citroën Traction Avant, un modèle emblématique datant de 1938, est l’une des voitures les plus remarquables de l’histoire automobile. Connue pour ses innovations techniques, cette voiture a marqué une époque par son design audacieux et ses avancées mécaniques. Aujourd’hui, posséder un tel modèle est considéré comme prestigieux, et peu de véhicules de cette époque sont aussi bien préservés.

Une Rareté sur le Marché Actuel

Les véhicules anciens, notamment ceux de la marque aux chevrons, suscitent un intérêt croissant aux enchères. Alors que les Citroën neuves rivalisent avec Dacia par leurs prix attractifs, les modèles vintage comme la Citroën Traction atteignent des sommes impressionnantes. Seules huit unités de la Traction avant coupé 15 légère, construite à l’usine de Slough, subsistent dans le monde, faisant de celle-ci une rarissime opportunité sur le marché.

Une Histoire Unique avec seulement Deux Propriétaires

Depuis sa sortie d’usine, cette Citroën n’a connu que deux propriétaires en 87 ans, un fait assez rare pour un véhicule de cet âge. La première transaction a eu lieu en 1972, et depuis, elle est restée dans un état proche de l’original. En d’autres termes, cette voiture incarne l’authenticité et la continuité, avec son bon de commande originel encore en possession.

Caractéristique Détail Année de fabrication 1938 Prix de vente actuel 215 000 € Nombre de propriétaires 2 Kilométrage 104 472 miles (167 155 km) État de l’habitacle Original avec restauration légère Disponibilité mondiale 8 unités restantes Lieu de construction Slough, Royaume-Uni Type de carrosserie Coupé 15 légère

Des Travaux de Restauration à Prévoir

Bien que la carrosserie affiche une belle allure grâce à une peinture rénovée, certains éléments de cette Citroën Traction nécessitent des attentions. La planche de bord et le ciel de toit montrent des signes d’usure. Cependant, cela n’enlève rien à son attrait, plaçant ce modèle dans la catégorie des voitures aptes à la restauration pour les puristes de l’automobile.

Un Investissement Précieux

Acheter une Citroën Traction, c’est bien plus qu’acquérir une voiture. C’est plonger dans une aventure passionnante, celle de faire revivre un morceau d’histoire automobile. Pour les collectionneurs et amateurs de véhicules anciens, il s’agit d’un investissement sentimental et historique, ajoutant une pièce maîtresse à toute collection.

