À vendre : une exceptionnelle Audi R18 TDI Ultra, un bolide de 510 ch prêt à faire rêver les passionnés !

Dans l’univers des voitures de course d’exception, l’Audi R18 TDI Ultra se distingue par ses performances époustouflantes et son design racé. Propulsée par un moteur de 510 chevaux, cette machine de course suscite l’admiration des passionnés de vitesse et de technologie. Disponible à la vente, elle offre une opportunité unique de posséder un bolide qui saura faire rêver les amateurs de sensations fortes.

Un véhicule légendaire du championnat du monde d’Endurance

Cette Audi R18 TDI Ultra n’est pas une voiture de sport ordinaire. Avec un palmarès impressionnant, ce modèle a participé aux plus prestigieuses courses d’endurance mondiales. Les passionnés de voitures de course reconnaîtront à coup sûr les 12 Heures de Sebring et les 6 Heures de Silverstone, des pistes qui ont été foulées par ce bolide exceptionnel.

Des performances impressionnantes

Sous le capot de cette fantastique machine se cache un moteur V6 de 3,7 litres TDI produisant une puissance remarquable de 510 ch. Malgré son absence d’hybridation, cette Audi R18 TDI Ultra déchaîne un couple et une puissance qui feront vibrer les amateurs de sensations fortes.

Un héritage de prestigieux pilotes

Les plus grands pilotes du sport automobile se sont succédé au volant de cette Audi R18. Tom Kristensen, Allan McNish, Rinaldo Capello, André Lotterer, Benoît Tréluyer et Marcel Fässler, pour ne citer que ceux-là, ont marqué les pistes avec cet impressionnant prototype.

Un investissement rare et précieux

Cet exemplaire, portant le numéro de châssis 107, est l’un des six modèles restants en parfait état de fonctionnement. Après sa carrière sur les circuits, cette merveille a été offerte à Benoît Tréluyer avant d’atterrir entre les mains d’un collectionneur privé qui la met aujourd’hui en vente.

Une star des événements automobiles

Ce véhicule n’est pas seulement un atout pour la compétition, c’est également une pièce maitresse pour les festivals et concours d’élégance. Que ce soit au Festival of Speed de Goodwood en Angleterre ou au concours d’élégance de Villa d’Este en Italie, la R18 attire tous les regards.

Châssis Numéro 107 Moteur V6 3,7 litres TDI Puissance 510 ch Années de compétition 2011-2012 Événements majeurs 12 Heures de Sebring, 6 Heures de Silverstone Pilotes célèbres Tom Kristensen, Allan McNish Statut actuel En vente Propriétaire actuel Collectionneur privé

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

