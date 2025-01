L’évolution de 2025 : pourquoi les hybrides rechargeables perdent de leur attrait

L’évolution du marché automobile vers 2025 suscite des questionnements sur l’avenir des technologies hybrides rechargeables. Autrefois considérées comme une alternative prometteuse, ces véhicules voient aujourd’hui leur attrait décliner progressivement. Quelles sont les raisons de ce changement de dynamique et quelles perspectives se dessinent pour l’avenir de la mobilité durable ?

L’hybridation : une promesse en déclin

Avec l’avènement des normes Euro 6e-bis dès 2025, les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) se retrouvent en pleine tourmente. Ce qui était autrefois considéré comme le compromis idéal entre mobilité électrique et sécurité du moteur thermique est aujourd’hui remis en question. Cette technologie, qui permettait de couvrir de courtes distances en mode tout électrique tout en conservant la capacité d’un moteur traditionnel pour les trajets plus longs, est désormais jugée inefficace selon certains standards écologiques. Une critique majeure vient de l’écart entre les émissions théoriques et celles enregistrées en conditions réelles, un problème exaspéré par un usage inadapté.

Réalités des tests et des homologations

Les nouveaux tests introduits par la réglementation Euro 6e-bis, en vigueur depuis janvier 2025, allongent la distance simulée de 800 à 2 200 kilomètres. Ces conditions de test plus strictes, ainsi qu’une plus grande gamme de température, visent à fournir des chiffres plus réalistes des émissions des PHEV. Par exemple, les émissions de CO2 pour certains modèles, comme la BMW X1 xDrive25e, ont presque doublé sous les nouveaux critères, révélant ainsi les véritables limites de ces véhicules.

Des défis économiques et stratégiques

Avec des chiffres d’émissions de CO2 révisés à la hausse, les PHEV deviennent moins attractifs pour les acheteurs. Cela pourrait se traduire par un impact direct sur les incitations fiscales européennes et un resserrement des politiques d’aide à l’achat. Avec une pression accrue sur les constructeurs automobilese, leurs stratégies de flotte doivent s’adapter pour respecter les réglementations, sous peine de lourdes amendes.

Alternatives viables pour l’avenir ?

Face à cette évolution, les constructeurs explorent des solutions comme l’addition de petits moteurs thermiques agissant comme générateurs, exemples illustrés par des modèles comme le Leapmotor C10 REEV qui promet une autonomie substantielle supérieure à 900 kilomètres. Cela offre potentiellement une nouvelle direction pour les technologies hybrides, intégrant divers avantages des moteurs thermiques traditionnels dans la propulsion électrique.

Aspect Détails Distance de Test (Euro 6e à 6e-bis) De 800 à 2 200 km Émissions de CO2 (Exemple BMW X1) De 45 g/km à 96 g/km Températures de Test 0 à 38°C Impact sur les incitations fiscales Risque de suppression Évolution attendue (Norme 2027) Simulera jusqu’à 4 260 km Malus CO2 (2024) Malus dès 118 g/km de CO2 Attente de nouveaux modèles Modèles intégrant générateurs Impact sur les ventes Ventes PHEV en baisse

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Lire aussi Préparez-vous: l'État pourrait désactiver les chauffe-eau cet hiver! Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!