Dès le 1er octobre, découvrez les 13 accès du périphérique parisien où la vitesse limitée est fixée à 50 km/h

À partir du 1er octobre, une nouvelle régulation de la vitesse entre en vigueur sur le périphérique parisien, avec 13 accès limités à 50 km/h.

À partir du 1er octobre, une nouvelle réglementation entre en vigueur sur le périphérique parisien. En effet, la vitesse maximale autorisée sera désormais de 50 km/h sur certaines portions de ce boulevard reliant les divers quartiers de la capitale. Cette décision, approuvée par le ministre des Transports François Durovray, vise à réduire les nuisances sonores et à améliorer la sécurité routière.

Les zones concernées par l’abaissement à 50 km/h

Dans un premier temps, cette mesure ne s’appliquera que sur une partie du périphérique. Entre la porte des Lilas et la porte d’Orléans, soit un segment de 12 km, la vitesse maximale devra être strictement respectée. 13 portes seront donc directement affectées par cette réglementation.

Les 13 portes du périphérique impactées

Voici la liste des accès du périphérique parisien où la limitation à 50 km/h sera instaurée dès le 1er octobre :

Porte des Lilas Porte de Bagnolet Porte de Montreuil Porte de Vincennes Porte de Saint-Mandé Porte Dorée Porte de Charenton Porte de Bercy Quai d’Ivry Porte d’Ivry Porte d’Italie Porte de Gentilly Porte d’Orléans

Les raisons et objectifs de cette mesure

L’objectif principal de cette réduction de vitesse est d’améliorer la sécurité routière et de réduire les accidents. En diminuant la vitesse, on espère également une réduction des nuisances sonores pour les riverains. Cette mesure fait partie d’un plan plus vaste pour rendre Paris plus agréable à vivre, tout en facilitant la cohabitation entre les différents types d’usagers de la route.

La mise en œuvre et le contrôle de la vitesse

Pour faire respecter cette nouvelle limitation, de nouveaux panneaux de signalisation seront installés. La préfecture de police de Paris s’occupera d’adapter les 18 radars de vitesse répartis le long des 35 km du périphérique. Une période de transition sans verbalisation est prévue pour aider les conducteurs à s’adapter à cette nouvelle règle.

Comparatif des vitesses sur le périphérique parisien

Segment Vitesse maximale avant le 1er octobre Vitesse maximale après le 1er octobre Porte des Lilas – Porte de Bagnolet 70 km/h 50 km/h Porte de Bagnolet – Porte de Montreuil 70 km/h 50 km/h Porte de Montreuil – Porte de Vincennes 70 km/h 50 km/h Porte de Vincennes – Porte de Saint-Mandé 70 km/h 50 km/h Porte de Saint-Mandé – Porte Dorée 70 km/h 50 km/h Porte Dorée – Porte de Charenton 70 km/h 50 km/h Porte de Charenton – Porte de Bercy 70 km/h 50 km/h Quai d’Ivry – Porte d’Ivry 70 km/h 50 km/h Porte d’Ivry – Porte d’Italie 70 km/h 50 km/h Porte d’Italie – Porte de Gentilly 70 km/h 50 km/h

Cette nouvelle limitation de vitesse est une étape importante vers une meilleure sécurité et un cadre de vie plus confortable pour les résidents de Paris. Bien que cela puisse nécessiter une certaine adaptation pour les usagers, les avantages potentiels en termes de sécurité et de qualité de vie sont indéniables.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Lire aussi Stationner un SUV Peugeot 3008 électrique à Paris : un coût de 225 € pour seulement six heures ! Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

