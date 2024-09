Anne Hidalgo réaffirme la limitation à 50 km/h sur le périphérique parisien suite à sa réunion avec le nouveau ministre des Transports

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a rappelé avec fermeté la décision de maintenir la limitation de vitesse à 50 km/h sur le périphérique de la capitale, suite à sa rencontre avec le nouveau ministre des Transports. Cette mesure s’inscrit dans une volonté affirmée de réduire la pollution et d’améliorer la sécurité routière au sein de la métropole.

Discussion sur la limitation de vitesse

Ce vendredi, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a rencontré François Durovray, le nouveau ministre délégué en charge des Transports, à l’Hôtel de Ville. L’un des principaux sujets abordés a été l’abaissement de la vitesse sur le périphérique parisien à 50 km/h.

Malgré les échanges, la décision de limiter la vitesse à 50 km/h dès le 1er octobre a été confirmée. Les agents de la ville doivent maintenant procéder au changement des 160 panneaux de signalisation afin de refléter la nouvelle réglementation.

Position de la mairie de Paris

Anne Hidalgo a exprimé des regrets concernant le manque de consensus avec le ministre sur cette mesure. Cependant, elle a souligné que cette décision fait suite à une longue concertation avec l’État et d’autres collectivités locales. La maire de Paris a remis les résultats de ces travaux au ministre.

Réaction du ministre des Transports

François Durovray a également montré des réserves vis-à-vis de cette décision, rappelant qu’aucune étude d’impact ne la soutient. Toutefois, en respect de l’autonomie des collectivités locales, il prend acte de la décision de la maire de Paris. Il appelle à une approche plus collaborative et équilibrée pour les futures politiques publiques relatives au périphérique.

Un suivi et une collaboration annoncés

Un test d’un an sera mis en place pour évaluer les effets de cette limitation de vitesse. Un suivi sera réalisé par le ministère des Transports, la Ville de Paris et la Région Ile-de-France. Un bilan complet sera effectué à l’issue de cette période.

Concernant les voies réservées au covoiturage et aux autres moyens de transport, un travail commun est prévu entre le ministère et la mairie. Il vise à faciliter les jonctions avec les projets nationaux sur l’A1 et l’A13. La mise en place de ces mesures est prévue pour début 2025.

Changement des radars de vitesse

Un point crucial reste en suspens : la recalibration des 18 radars de vitesse le long des 35 km du périphérique. Le préfet de police Laurent Nunez devrait prochainement apporter des précisions sur ce sujet.

Aspect Détails Décision confirmée Limitation à 50 km/h dès le 1er octobre Nombre de panneaux à changer 160 Position de la mairie Applique la mesure malgré des regrets Réaction du ministre Regrets mais prend acte Durée du test Un an Suivi de la mesure Ville de Paris, Région Ile-de-France, ministère des Transports Questions en suspens Recalibration des radars Voies réservées Covoiturage, transports en commun, taxis, etc.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

